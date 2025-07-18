Кто попадет под прицел налоговой в Казахстане: обновленные правила декларирования

15 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Налоговому кодексу.

Льготы и новые требования при подаче деклараций

В Казахстане система всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц внедряется с 2021 по 2025 год в четыре этапа.

На данный момент в рамках трех этапов в систему вошли 4,8 миллиона человек, включая государственных служащих, работников квазигосударственного сектора, представителей бизнеса и их супругов.

Согласно плану, на четвертом этапе в 2025 году обязанность по подаче деклараций должна была распространиться на работников частного сектора, пенсионеров, домохозяек, студентов и других граждан – всего около 8 миллионов человек.

Как сообщил Ерсаин Көптілеуұлы, главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов, согласно изменениям, внесенным в раздел Налогового кодекса, касающийся всеобщего декларирования, часть граждан освобождается от подачи декларации.

– В целях исполнения поручения Президента, данного на I Форуме работников сельского хозяйства, Правительство РК предложило пересмотреть подходы к всеобщему декларированию и освободить граждан, подпадающих под четвертый этап, от подачи декларации об активах и обязательствах. Однако это освобождение не распространяется на граждан, имеющих активы за рубежом, – сказал он.

По словам эксперта, подавать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны следующие категории:

граждане и резиденты РК, имеющие имущество за пределами Казахстана;

кандидаты на выборные государственные должности, а также приравненные к ним лица;

граждане и резиденты РК, владеющие цифровыми активами;

лица, занимающиеся частной практикой.

Физические лица, не входящие в эти категории, освобождаются от подачи декларации по форме 250.

Кто обязан подавать декларацию по форме 270

Также спикер отметил, что подача декларации о доходах и имуществе (форма 270) обязательна для следующих категорий:

государственные служащие и приравненные к ним лица (включая руководителей и учредителей организаций квазигосударственного сектора), а также их супруги;

крупные участники банков, страховых организаций и рынка ценных бумаг и их супруги;

руководители и учредители (участники) коммерческих организаций, а также акционеры с долей голосующих акций свыше 10%, и их супруги;

лица, занимающиеся частной практикой;

лица, имеющие имущество за пределами Республики Казахстан;

лица, получившие доход, подлежащий самостоятельному налогообложению (за исключением доходов индивидуальных предпринимателей);

лица, имеющие денежные средства в иностранных банках на сумму, превышающую 1 000 МРП;

лица, приобретшие имущество на сумму свыше 20 000 МРП как на территории РК, так и за её пределами.

Таким образом, физические лица, не входящие в эти категории, освобождаются от подачи декларации по форме 270. Соответственно, количество граждан, обязанных подавать эти декларации, сократится.

Банки будут передавать данные о покупках дорогого имущества в налоговые органы

По словам эксперта, лица, приобретающие дорогостоящее имущество, обязаны подавать декларацию по форме 270.

— В соответствии с изменениями, внесёнными в статью 633 Налогового кодекса РК, физические лица, приобретающие в течение налогового периода имущество на сумму, превышающую 20 000 МРП (78 640 000 тенге), как на территории Казахстана, так и за его пределами, обязаны подавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270), – подчеркнул спикер.

К таким видам имущества относятся:

механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации;

доли участия в уставном капитале юридических лиц;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты (за исключением тех, которые исполняются путем покупки или продажи базового актива);

доли участия в жилищном строительстве;

инвестиционное золото.

В декларации физическое лицо должно указать источники средств, за счет которых была совершена покупка на сумму, превышающую 20 000 МРП.

Также эксперт отметил, что банки будут обязаны предоставлять в государственные органы данные о движении денежных средств на счетах физических лиц, совершивших такие покупки.

— В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, банки второго уровня обязаны предоставлять сведения о движении средств на счетах физических лиц, купивших имущество на сумму свыше 78,6 млн тенге в течение года. На основе этих данных налоговые органы смогут провести анализ доходов и расходов таких граждан, что позволит выявить доходы, с которых не уплачен налог, и обеспечить их налоговое администрирование, — отметил он.

Напомним, граждане, относящиеся ко второму этапу всеобщего декларирования, обязаны подать декларацию по форме 270 до 15 сентября.

Согласно пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», подать декларацию можно онлайн – через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile.

Декларацию обязаны подавать государственные служащие, работники бюджетных и квазигосударственных организаций, а также их супруги. Отчетность подается после сдачи декларации об активах и обязательствах (форма 250).