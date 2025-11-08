Саммит C5+1: политический и экономический прагматизм Токаева и Трампа

В центре внимания – Центральная Азия

Мировые СМИ, аналитические центры, эксперты, сетевые медиа и авторитетные политические издания подробно освещали итоги саммита, его значимость с точки зрения политики, экономики и баланса сил в Центральной Азии.

Наибольший интерес вызвали переговоры Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа. В большой политике каждый нюанс имеет значение и тот факт, что эта встреча была первой в серии переговоров с главами государств Центральной Азии, говорит сам за себя.

Главы государств обсуждали конкретные экономические вопросы. И судя по всему, весьма успешно. Сумма сделок Казахстана и США по итогам переговоров превысила 17 млрд долларов. Есть и политические решения, вызвавшие большой резонанс.

В Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама.

И нет, наверное, в мире СМИ, которые обошли эту новость стороной.

Как подчеркивает Aljazeera: «Спустя более 33 лет после установления официальных дипломатических отношений с Израилем Казахстан заявляет, что присоединится к так называемым Соглашениям Авраама, которые формализовали отношения между Израилем и несколькими арабскими странами».

Авраамские соглашения были подписаны в первый президентский срок Трампа. В 2020 году отношения с этой страной нормализовали Бахрейн, Марокко, ОАЭ, в 2021 году – Судан, установивший с Израилем дипломатические отношения.

Израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel отмечает, что присоединение Казахстана к соглашениям – символический шаг.

В интервью популярному американскому изданию The New York Times Касым-Жомарт Токаев отметил, что у Казахстана всегда были хорошие отношения как с Израилем, так и со странами Ближнего Востока.

– Это логическое продолжение нашей политики, – отметил Глава нашего государства.

Позднее Трамп назвал соглашения «клубом силы». «По сути, мы значительно расширили Авраамовы соглашения», - заявил Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии. А Государственный секретарь Марко Рубио, находившийся рядом, добавил, что новый подход выходит за рамки установления дипломатических отношений и создает «партнерство, обеспечивающее особое и уникальное экономическое развитие по целому ряду направлений».

Общая тональность всех мировых СМИ сводится к тому, что США действительно пересмотрели свое отношение к Центральной Азии.

The New York Times приводит слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что «администрация Трампа проявляет «больший политический прагматизм», чем администрация Байдена. Президент Джо Байден также проводил встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии в 2023 году, но она прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а не в Белом доме. Издание цитирует слова нашего Президента о том, что это было совершенно иное отношение. И сейчас здесь гораздо лучше понимают значение Центральной Азии.

Казахстан – инвестиционный якорь региона

Большое внимание мировыми СМИ было уделено инвестиционным возможностям Центральной Азии.

Американское издание The National Interest, специализирующееся на международных отношениях и внешней политике, подготовило несколько публикаций, в которых отмечается особая роль Казахстана, названного естественным инвестиционным якорем региона.

Казахстан, как пишет издание, является крупнейшим в мире производителем урана и располагает, по оценкам, 2,6 млн тонн редкоземельных элементов. Недавно обнаруженное крупное месторождение потенциально выводит его на третье место в мире, уступая только Китаю и Бразилии.

По мнению The National Interest Казахстан – это щит Центральной Азии.

– И укрепление этого щита теперь означает его интеграцию в экономическую архитектуру Запада не через идеологию, а через инвестиции, технологии и прочное стратегическое партнерство, – отмечает издание.

Центральная Азия, говорится в материале, превратилась в бьющееся сердце Евразии. Этот новый реализм отражает глобальные тенденции. Отношения формируемые в регионе во многом являются эквивалентом «Соглашений Авраама»: сеть прагматичных партнерств, основанных на общих интересах.

Но для этого нужно снять еще существующие барьеры. The Columbian в этом контексте напоминает о все еще существующих ограничениях в торговле, давно уже устаревшей поправке «Джексона - Вэника». Ее отмена позволит более эффективно диверсифицировать маршруты поставок критических материалов для США.

«В среду группа сенаторов от обеих партий представила законопроект об отмене торговых ограничений советской эпохи, которые, по мнению некоторых законодателей, мешают американским инвестициям в государства Центральной Азии, ставшие независимыми после распада СССР в 1991 году», – пишет издание.

В материале цитируется Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Говоря о странах Центральной Азии он подчеркнул: «У вас есть прямой канал к Белому дому, и вы получите внимание, которого эта территория действительно заслуживает».

Телеграмм-канал «Евразийский брифинг» отмечает, что Администрация Президента США намерена кардинально изменить геополитическую стратегию в отношении стран Центральной Азии на принципах экономического прагматизма и смещая фокус внимания с традиционных вопросов, касающихся прав человека и внутренней политики центральноазиатских государств.

«Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в 2026 году намерен посетить Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. При этом Рубио позволил себе редкую для американской дипломатии откровенность - Государственный секретарь США признал, что в течение последнего десятилетия Центральная Азия незаслуженно находилась на периферии внимания официального Вашингтона, назвав это «упущением», в то время как нынешняя администрация президента США и американский бизнес, по его словам, заинтересованы в расширении доступа к рынкам стран центральноазиатского региона и заверил, что администрация президента США Дональда Трампа настроена на «совместную работу на двусторонней основе или на уровне региона», - отмечается в телеграмм-канале.

«Евразийский брифинг» отмечает большую заинтересованность США в критически важных минералах. С этим связаны шаги по устранению барьеров для американского бизнеса – в Сенате США уже прозвучали заявления о необходимости отмены поправки «Джексона-Вэника». Формально отмена поправки преподносится, как устранение исторического пережитка времен «Холодной войны», однако на практике такой шаг призван открыть дорогу американским корпорациям и финансовым институтам к перспективным рынкам Центральной Азии.

Американское политическое издание The Hill отмечает, что видимо настало время и американскому Президенту посетить регион Центральной Азии.

«Если Трамп согласится, он, вероятно, привезет с собой свиту американских бизнесменов и инвесторов, стремящихся развить успех контрактов с Boeing и Wabtec. Настало время и американскому президенту посетить регион», – говорится в материале.

Публикации в The Hill часто отражают настроения в Конгрессе и среди политических элит, поэтому мы сегодня можем говорить о консенсусе в обновленной стратегии США по отношению к Казахстану и региону Центральной Азии в целом.

Заметим, что когда Президенту США на саммите С5+1 задали вопрос о том, готов ли он посетить Казахстан, Дональд Трамп ответил: «Не исключаю такую возможность». А в завершение сказал очень теплые слова в адрес Касым-Жомарта Токаева, назвав его выдающимся Президентом.

Баланс интересов

Анализ мировых СМИ показывает, что Центральная Азия становится ареной пересечения многих ведущих держав и в этом ключе государствам региона очень важно сохранить баланс.

Аналитический портал Oilprice подчеркивает со ссылкой на экспертов: чтобы задать конструктивный тон сотрудничеству, официальные лица США должны признать многовекторную позицию государств Центральной Азии по критически важным минеральным ресурсам и другим торговым вопросам.

Срин публикации аналитического портала Oilprice

– Трампу следует заверить лидеров Центральной Азии, что более глубокие отношения с Вашингтоном «не требуют закрывать двери от других», – говорит политолог Академии ОБСЕ в Бишкеке Эмильбек Джураев.

Американский онлайн‑портал RealClearMarkets, специализирующийся на финансовой и экономической аналитике приводит данные, свидетельствующие о том, что не смотря на географическую отдаленность США можно назвать крупным соседом стран Центральной Азии, где Казахстан становится центром торговли и инвестиций.

«Совокупный объем инвестиций США в Казахстан превысил 100 миллиардов долларов, более 630 американских компаний работают в различных секторах, от энергетики до обрабатывающей промышленности и производства продуктов питания. В качестве примеров можно привести продолжающиеся инвестиции Chevron в Тенгизское нефтяное месторождение, новый завод PepsiCo по производству снеков и соглашение с Wabtec о производстве локомотивов. В совокупности эти соглашения отражают давнее коммерческое присутствие, основанное на общих экономических интересах», – пишет аналитический портал.

Не менее важным назван финансовый аспект сотрудничества. Американские компании участвуют в финансовом секторе Казахстана, в том числе через Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который действует в соответствии с английским правом и предлагает услуги независимого разрешения споров. МФЦА обеспечивает компаниям доступ к региональным рынкам капитала и способствует финансированию крупномасштабных проектов в таких областях, как добыча критически важных полезных ископаемых и инфраструктура.

«Урок для Вашингтона заключается в том, что география — не препятствие. Несмотря на расстояние, американские компании интегрированы в экономику Казахстана, и существуют механизмы, делающие инвестиции более предсказуемыми и менее рискованными, - говорится в аналитической публикации.

Выгоды будут обоюдными. Для Казахстана более глубокое сотрудничество будет означать доступ к финансам, технологиям и экспертным знаниям для развития перерабатывающих мощностей и создания добавленной стоимости. США смогут преодолеть зависимость от ресурсов и создать устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок.

The Times of Central Asia также акцентирует внимание на Казахстане, который обеспечивает более 96% экспорта США из Центральной Азии.

«В 2024 году на Казахстан пришлось 96,7% экспорта стран Центральной Азии в США, что составило около 2,4 млрд долларов США из общего объема экспорта в регион в 2,5 млрд долларов США. Узбекистан, следующий по величине экспортер, внес всего 44,4 млн долларов США. Аналогичная тенденция наблюдается и с американскими товарами, поступающими в регион. В 2024 году Казахстан импортировал американские товары на сумму 1,1 млрд долларов США , что составляет 62,3% всего американского экспорта в Центральную Азию. Следом за ним идет Узбекистан с 380,8 млн долларов США, а Туркменистан и Таджикистан импортировали 82,2 млн долларов США и 56,8 млн долларов США соответственно», - говорится в материале.

Отмечается также, что объем торговли между США и Казахстаном в последние годы значительно вырос. В период с 2019 по 2024 год доля США в общем объеме торговли Казахстана увеличилась с 2,3% до примерно 3%. Двусторонний товарооборот достиг пика в 2024 году, составив 4,2 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за шесть лет.

Американский аналитический центр New Lines Institute, базирующийся в Вашингтоне, рассматривает формулу сотрудничества Центральной Азии и США на принципах «минералы в обмен на технологии». Американским компаниям могут быть предоставлены права на добычу и переработку критически важных минеральных ресурсов в обмен на доступ к таким технологиям, как, например, чипы для искусственного интеллекта.

Но здесь возникает вопрос. Экспорт из не имеющей выхода к морю Центральной Азии на Запад логистически затруднен. В это ключе, говорится в материале, нужно сделать акцент на развитии «Среднего коридора», пролегающего через Кавказ к Черному и Средиземному морям.

«США уже потратили время и силы для продвижения этого проекта на региональном уровне. Увеличение инвестиций в инфраструктуру в целом укрепит региональные торговые сети, способствуя экономическому развитию в областях, выходящих за рамки горнодобывающей промышленности» - говорится в аналитической публикации.

Аналитический телеграмм-канал «Незыгарь» смотрит на внешнюю политику США с позиций Центральной Азии и Южного Кавказа. Отмечается, что формат встречи С5+1 с Дональдом Трампом призван закрепить новую архитектуру американского присутствия в регионе. При этом ранее Вашингтон посетили главы государств Южного Кавказа. Символом сближения стало вручение Трампу ключей от Зангезурского коридора – маршрута, который способен связать Каспий с Турцией и Средиземноморьем.

Американская стратегия проста: усиливать влияние через вестернизацию политических и экономических элит с включением их в западные цепочки капитала.

Для стран Центральной Азии это возможность для маневра между различными центрами силы.

«Для стран степного коридора главный вызов не оказаться просто сырьевым придатком. Кто сумеет развить глубокую переработку, встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, тот получит технологии и инвестиции, – говорится в материале.

В целом, итоги саммита С5+1 говорят о том, что Центральная Азия имеет все шансы получить и новые компетенции, и новые технологии, а США доступ в регион, который все чаще называют «Хартлендом» – ядром Евразии.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social четко сформулировал свой стратегический интерес.

– Для меня было большой честью провести саммит в Белом доме с участием президентов пяти замечательных стран: Касым-Жомарта Токаева из Казахстана, Шавката Мирзиёева из Узбекистана, Эмомали Рахмона из Таджикистана, Садыра Жапарова из Кыргызской Республики и Сердара Бердымухамедова из Туркменистана. В течение трех десятилетий мои предшественники не уделяли этим странам Центральной Азии того внимания, которого они заслуживают, – отметил Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул значимость стратегического региона, расположенного на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока и наделенного как богатыми ресурсами, так и человеческими талантами.

Глава Белого дома отметил продуктивность состоявшихся переговоров, обозначив важность заключения коммерческих сделок на миллиарды долларов, и назвал саммит началом прекрасных новых отношений между участниками диалога.