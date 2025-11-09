Акиматы и министерства: где произошли кадровые перестановки

Первым заместителем акима Алматинской области стал Канат Есболатов. Он родился в 1982 году, окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Государственное и местное управление». Работал в сфере сельского хозяйства и госуправления, занимал руководящие должности управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу. С сентября 2022 года был акимом Кербулакского района области Жетысу.

Также распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды, по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города, акимом Бостандыкского района назначен Азамат Калдыбеков. Он родился в 1984 году, выпускник КазНУ им. аль-Фараби, магистр права по программе «Болашак» (университет Дьюка, США), PhD в области права. Работал в Национальном банке, фонде «Самрук-Казына», госкорпорации «Правительство для граждан». Руководил аппаратами и районами Алматы, в том числе Алатауским районом, а с 2024 года занимал должность заместителя акима Алматы. В 2019 году вошёл в Президентский молодежный кадровый резерв.

Руководителя назначили в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы. Им стал 39-летний Берикбол Мандибаев – выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и University of Exeter (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом управления внутренней политики Алматы. В разные годы работал в структуре аппарата акима города, а также в региональных представительствах национальных компаний. С 2017 по 2024 годы занимал руководящие должности в стабфондах Алматы и Тараза, а также в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. До нового назначения занимал должность директора Департамента развития водосберегающих технологий того же министерства.

Управление туризма в области Жетысу возглавил Сакен Тукибаев. Он родился 17 октября 1991 года. Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Академию экономики и права им. У. Жолдасбекова и Академию государственного управления при Президенте РК. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Ранее работал в Министерстве национальной экономики, Канцелярии Премьер-министра, а также в управлениях экономики, стратегии и развития Туркестанской области и области и Жетысу. До нового назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области Жетысу.

Нового руководителя управления физической культуры и спорта назначили в области Абай. Минспорта РК согласовало кандидатуру Бахыта Бекбосынова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя управления спорта области Абай.

В департаменте казначейства по Мангистауской области новым руководителем стал Нурдос Тойбаев, ранее возглавлявший департамент казначейства по Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в налоговых органах Жамбылской области, где прошёл путь от специалиста до руководителя управления. Работал заместителем акима Байзакского района, а с 2019 года возглавлял департамент казначейства по Жамбылской области.

Генеральным директором КазНИИ водного хозяйства стал Серик Саиров — специалист в области гидрологии и водных ресурсов. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, защитил кандидатскую диссертацию по географическим наукам, имеет степень магистра финансов. Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером І категории лаборатории гляциологии Института географии НАН РК. Также в Восточно-Казахстанском госуниверситете, занимал руководящие должности в РГП «Казгидромет», где с 2023 года являлся первым заместителем генерального директора. Представляет Казахстан в международных структурах Всемирной метеорологической организации и входит в состав Научно-технического совета «Казгидромета».

Руководить аппаратом акима города Шымкента будет теперь 39-летний Берик Аширбеков. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина и Карагандинский экономический университет по специальностям «Земельный кадастр» и «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2005 году в земельном кадастре. Работал в структурах акиматов Алматы и Шымкента, занимал должности руководителя управлений земельных отношений, архитектуры и контроля городской среды. До нового назначения возглавлял район Туран.

Гульжан Джарасова возглавила Комитет высшего и послевузовского образования МНВО РК. Родилась в 1973 году в Кызылординской области, окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Работала преподавателем, заведующим кафедрой и проректором ряда вузов, включая Павлодарский и Атырауский университеты. В разные годы занимала руководящие должности в системе высшего образования, в том числе в Центре Болонского процесса, Комитете по обеспечению качества и Министерстве образования. С ноября 2023 года исполняла обязанности заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК 38-летний Илья Скуб был назначен председателем Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Окончил Академию финансовой полиции. Работал в органах финансовой полиции, а также в системе социальной защиты. С 2019 по 2022 годы возглавлял столичное Управление занятости и социальной защиты.