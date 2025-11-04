17:05, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Назначен глава департамента казначейства по Мангистауской области
В соответствии с приказом руководителя аппарата Министерства финансов РК Тойбаев Нурдос Турсынбекович назначен руководителем департамента казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства Министерства финансов РК, передает агентство Kazinform.
Ранее возглавлял департамент казначейства по Жамбылской области.
Окончил Таразский государственный университет (Бухгалтерский учет и аудит, квалификация «экономист»), Казахскую академию труда и социальных отношений (юриспруденция).
Трудовую деятельность начал специалистом налогового комитета Байзакского района Жамбылской области.
- С июня 2003 года по июнь 2005 года — начальник отдела налогового комитета Байзакского района Жамбылской области;
- С июня 2005 года по декабрь 2006 года — заместитель председателя налогового комитета Байзакского района Жамбылской области;
- С декабря 2006 года по сентябрь 2013 года — председатель налогового комитета, руководитель налогового управления района Т. Рыскулова Жамбылской области;
- С сентября 2013 года по ноябрь 2014 года — руководитель налогового управления по Жамбылскому району Жамбылской области;
- С ноября 2014 года по июнь 2015 года — руководитель департамента государственных доходов по Жамбылскому району Жамбылской области;
- С июня 2015 года по июль 2017 года — руководитель отдела управления аудита департамента государственных доходов по Жамбылской области;
- С июля 2017 года по октябрь 2019 года — заместитель акима Байзакского района Жамбылской области;
- С 2019 года занимал должность руководителя департамента казначейства по Жамбылской области.
