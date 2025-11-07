РУ
    Гульжан Джарасова возглавила Комитет высшего и послевузовского образования МНВО РК

    Приказом министра науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Джарасова Гульжан Сагидуллаевна родилась в 1973 году в Кызылординской области. Окончила Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби.

    С 1996 по 2015 гг. работала преподавателем, исследователем, начальником отдела, директором департамента, заведующим кафедры Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова.

    2015-2016 гг. – заместитель директора департамента по академическим вопросам ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

    2016-2019 гг. – проректор, и.о. ректора Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова.

    2020 г. – заместитель директора Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК.

    2020-2021 гг. – директор Центра педагогических исследований Павлодарского педагогического университета.

    2021-2022 гг. – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

    2022-2023 гг. – проректор-член правления НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

    С ноября 2023 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК.

