Канат Есболатов назначен первым заместителем акима Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, Канат Болатович Есболатов родился в 1982 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве заместителя председателя крестьянского хозяйства «Досанов». В разные годы занимал должности инспектора, главного инспектора и старшего инспектора управления финансов Алматинской области по Енбекшиказахскому району, финансового директора ТОО «Megaron & K», акима Кокжазыкского сельского округа Ескельдинского района, заместителя акима Ескельдинского района, заместителя руководителя и руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области, руководителя управления сельского хозяйства области Жетысу.

С сентября 2022 года занимал должность акима Кербулакского района области Жетысу.