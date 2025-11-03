РУ
    08:37, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Канат Есболатов назначен первым заместителем акима Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области Канат Есболатов назначен первым заместителем акима Алматинской области с 3 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Канат Есболатов
    Фото: акимат Алматинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, Канат Болатович Есболатов родился в 1982 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве заместителя председателя крестьянского хозяйства «Досанов». В разные годы занимал должности инспектора, главного инспектора и старшего инспектора управления финансов Алматинской области по Енбекшиказахскому району, финансового директора ТОО «Megaron & K», акима Кокжазыкского сельского округа Ескельдинского района, заместителя акима Ескельдинского района, заместителя руководителя и руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области, руководителя управления сельского хозяйства области Жетысу.

    С сентября 2022 года занимал должность акима Кербулакского района области Жетысу.

    Жанара Мухамедиярова
