Назначен председатель Комитета контроля в сфере соцзащиты населения Минтруда
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Илья Скуб назначен на должность председателя Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Илья Васильевич Скуб родился в 1987 году в городе Целиноград. Окончил Академию финансовой полиции.
2007-2015 гг. – служба в органах финансовой полиции РК (г.Астана)
2015-2016 гг. – юрист ТОО «Vasil Sport» (г.Астана)
2016-2019 гг. – руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг ГУ «Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны».
2019-2022 гг. – заместитель руководителя, руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны».
