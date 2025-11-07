РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:14, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Назначен председатель Комитета контроля в сфере соцзащиты населения Минтруда

    Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Илья Скуб назначен на должность председателя Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    а
    Фото: Правительство РК

    Илья Васильевич Скуб родился в 1987 году в городе Целиноград. Окончил Академию финансовой полиции.

    2007-2015 гг. – служба в органах финансовой полиции РК (г.Астана)

    2015-2016 гг. – юрист ТОО «Vasil Sport» (г.Астана)

    2016-2019 гг. – руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг ГУ «Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны».

    2019-2022 гг. – заместитель руководителя, руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны».

    Ранее сообщалось, что Гульжан Джарасова назначена председателем Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают