    12:33, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый руководитель аппарата акима назначен в Шымкенте

    Распоряжением акима Шымкента и по согласованию с Администрацией Президента, руководителем аппарата акима Шымкента назначен Берик Аширбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: gov.kz

    До сегодняшнего назначения Берик Аширбеков занимал должность акима района Туран.

    Берик Айдарулы родился 17 августа 1986 года в Созакском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет имени С. Сейфуллина и Карагандинский экономический университет, по специальности — земельный кадастр и оценка недвижимости, юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году техником районного бюро земельного кадастра Созакского района.

    В разные годы занимал должности:

    • заместителя руководителя отдела земельных отношений города Шымкента;
    • заместителя акима Алатауского района города Алматы;
    • руководителя управления земельных отношений города Шымкента;
    • руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента;
    • руководителя управления контроля и качества городской среды города Шымкента.

    С декабря 2023 года исполнял обязанности акима района Туран.

    Ранее сообщалось, что Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима Шымкента.

    В августе этого года обязанности руководителя аппарата временно исполнял Дархан Мырзакулов.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
