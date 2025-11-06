Новый руководитель аппарата акима назначен в Шымкенте

До сегодняшнего назначения Берик Аширбеков занимал должность акима района Туран.

Берик Айдарулы родился 17 августа 1986 года в Созакском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет имени С. Сейфуллина и Карагандинский экономический университет, по специальности — земельный кадастр и оценка недвижимости, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2005 году техником районного бюро земельного кадастра Созакского района.

В разные годы занимал должности:

заместителя руководителя отдела земельных отношений города Шымкента;

заместителя акима Алатауского района города Алматы;

руководителя управления земельных отношений города Шымкента;

руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента;

руководителя управления контроля и качества городской среды города Шымкента.

С декабря 2023 года исполнял обязанности акима района Туран.

Ранее сообщалось, что Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима Шымкента.

В августе этого года обязанности руководителя аппарата временно исполнял Дархан Мырзакулов.