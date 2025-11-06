Новый руководитель аппарата акима назначен в Шымкенте
Распоряжением акима Шымкента и по согласованию с Администрацией Президента, руководителем аппарата акима Шымкента назначен Берик Аширбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.
До сегодняшнего назначения Берик Аширбеков занимал должность акима района Туран.
Берик Айдарулы родился 17 августа 1986 года в Созакском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет имени С. Сейфуллина и Карагандинский экономический университет, по специальности — земельный кадастр и оценка недвижимости, юриспруденция.
Трудовую деятельность начал в 2005 году техником районного бюро земельного кадастра Созакского района.
В разные годы занимал должности:
- заместителя руководителя отдела земельных отношений города Шымкента;
- заместителя акима Алатауского района города Алматы;
- руководителя управления земельных отношений города Шымкента;
- руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента;
- руководителя управления контроля и качества городской среды города Шымкента.
С декабря 2023 года исполнял обязанности акима района Туран.
Ранее сообщалось, что Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима Шымкента.
В августе этого года обязанности руководителя аппарата временно исполнял Дархан Мырзакулов.