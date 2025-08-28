Ержан Сейтенов назначен заместителем акима Шымкента

Ержан Сейтенов родился 18 сентября 1974 года в Жанакорганском районе Кызылординской области. Выпускник Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясауи, магистр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Жанакорганского предприятия по производству железобетонных конструкций. В 2000–2002 годы — преподаватель, заместитель декана МКТУ им. Х. А. Ясауи юридического факультета.

С 2008 по 2011 годы — заместитель начальника КГП «Алматы пәтер қызметі». В 2011 — 2012 — вице-президент ТОО «Шелковый путь — Казахстан».

С 2015 по 2016 годы — советник председателя правления АО НК СПК Алматы».

В 2016–2019 годах — руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Алматы.

С февраля 2019 по февраль 2020 Ержан Сейтенов возглавлял управление зеленой экономики Алматы. Затем руководил управлением жилищной политики южной столицы.

С мая 2021 года по май 2023 — аким Алмалинского района города Алматы.

С октября 2023 года по настоящее время Ержан Сейтенов занимал должность руководителя аппарата акима Шымкента.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).

Напомним, ранее в Шымкенте были назначены два новых заместителя акима. Первым заместителем акима города стал Айдын Каримов, должность заместителя занял Арман Сабитов. Бывший первый замакима Куаныш Асылов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.