РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:36, 29 Август 2025 | GMT +5

    Дархан Мырзакулов назначен и.о. руководителя аппарата акима Шымкента

    Ранее Дархан Умитбекович Мырзакулов занимал должность заместителя руководителя аппарата акима, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Фото: акимат Шымкента

    В акимате уточнили, что пост руководителя аппарата акима Шымкента пока остается вакантным.

    Дархан Мырзакулов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет по специальностям государственное управление и юриспруденция.

    20.09.2010 — 27.03.2012 гг. — ведущий специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

    27.03.2012 — 15.09.2016 гг. — главный специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

    15.09.2016 — 26.01.2018 гг. — руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

    26.01.2018 — 03.09.2019 гг. — помощник акима Жетысуского района г. Алматы;

    04.09.2019 — 06.10.2020 гг. — главный специалист отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

    08.10.2020 — 31.07.2022 гг. — главный инспектор отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

    01.08.2022 — 09.11.2023 гг. — руководитель отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

    с 09.11.2023 г. по настоящее время — заместитель руководителя аппарата акима города Шымкента.

    Напомним, Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима города.

    Ранее первый заместитель акима города Куаныш Асылов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Его место занял Айдын Каримов.

    Кроме того, еще одним заместителем акима Шымкента назначен Арман Сабитов.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают