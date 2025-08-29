Дархан Мырзакулов назначен и.о. руководителя аппарата акима Шымкента

В акимате уточнили, что пост руководителя аппарата акима Шымкента пока остается вакантным.

Дархан Мырзакулов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет по специальностям государственное управление и юриспруденция.

20.09.2010 — 27.03.2012 гг. — ведущий специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

27.03.2012 — 15.09.2016 гг. — главный специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

15.09.2016 — 26.01.2018 гг. — руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района г. Алматы;

26.01.2018 — 03.09.2019 гг. — помощник акима Жетысуского района г. Алматы;

04.09.2019 — 06.10.2020 гг. — главный специалист отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

08.10.2020 — 31.07.2022 гг. — главный инспектор отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

01.08.2022 — 09.11.2023 гг. — руководитель отдела организационной и контрольной работы аппарата акима г. Алматы;

с 09.11.2023 г. по настоящее время — заместитель руководителя аппарата акима города Шымкента.

Напомним, Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима города.

Ранее первый заместитель акима города Куаныш Асылов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Его место занял Айдын Каримов.

Кроме того, еще одним заместителем акима Шымкента назначен Арман Сабитов.