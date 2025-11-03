РУ
    10:38, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Берикбол Мандибаев возглавил управление предпринимательства и инвестиций Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем управления предпринимательства и инвестиций города назначен Берикбол Мандибаев, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Он родился 12 марта 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и University of Exeter (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом в управлении внутренней политики Алматы. В разные годы трудился в структуре аппарата акима Алматы.

    С 2017 по 2024 годы работал в госорганах и нацкомпаниях: в АО «СПК «Алматы», АО НК «Kazakh Invest» по г. Алматы, АО «СПК «Тараз». Занимал руководящие должности в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

    С 2024 года до настоящего времени был директором Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    Отметим, что с июля 2024 года руководителем управления предпринимательства и инвестиций города был Алишер Сатыбалдиев

    Еламан Турысбеков
    Автор
