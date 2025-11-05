Серик Саиров назначен гендиректором КазНИИ водного хозяйства

Приказом министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Саиров Серик Бияхметович назначен генеральным директором Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства (КазНИИВХ).

Глава водного ведомства представил нового руководителя коллективу КазНИИВХ, а также отметил заслуги предыдущего генерального директора Института. Министр наградил Балгабаева Нурлана Нурмахановича, до сегодняшнего дня занимавшего должность гендиректора КазНИИВХ, медалью «Еңбек ардагері». Опытный специалист продолжит работать в Институте в качестве старшего научного сотрудника.

Серик Саиров – специалист в области гидрологии суши, гидрологических расчетов, оценки водных ресурсов.

В 1994 году окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Гидрология суши».

В 2007 году получил степень Кандидата географических наук в области гидрологии суши, водных ресурсов и гидрохимии.

В 2017 году окончил магистратуру Кокшетауского Университета имени Абая Мырзахметова по специальности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером І категории лаборатории гляциологии Института географии НАН РК.

В разные годы работал преподавателем кафедры географии Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, а также первым заместителем директора и директором Восточно-Казахстанского филиала РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра».

С 2007 года работал в структуре РГП «Казгидромет». Занимал должности директора филиала по Восточно-Казахстанской области, директора филиала по городу Алматы, директора Департамента гидрологии, директора Научно-исследовательского центра и заместителя генерального директора предприятия.

С 2023 года по настоящее время работал первым заместителем генерального директора РГП «Казгидромет».

Является советником по гидрологии постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной метеорологической организации, представителем РК на сессиях Координационного Комитета по гидрометеорологии Каспийского моря, координатором субрегиона Центральной Азии Региональной ассоциации для Азии Всемирной метеорологической организации по вопросам гидрологии и водных ресурсов. Входит в число экспертов казахстанско-китайской Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек, является заместителем главного редактора журнала «Гидрометеорология и экология» и председателем Научно-технического совета РГП «Казгидромет».

Автор и соавтор более 20 научных публикаций, в том числе монографий по водной тематике. В 2016 году был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».