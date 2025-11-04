В области Абай назначили руководителя управления физической культуры и спорта

В Министерстве туризма и спорта прошло очередное заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании рассмотрели кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта области Абай.

По итогам обсуждения члены комиссии одобрили кандидатуру заместителя руководителя управления физической культуры и спорта области Абай Бахыта Бекбосынова.

— Профессиональный опыт кандидата в спортивной сфере, его управленческие навыки и позиция по развитию спорта в регионе были всесторонне изучены комиссией, по результатам чего принято положительное решение, — говорится в сообщении.

Кандидатов на должность руководителей региональных управлений спорта представляют местные исполнительные органы, а назначение происходит только после утверждения комиссией при Министерстве туризма и спорта РК.

