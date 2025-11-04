РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:32, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В области Абай назначили руководителя управления физической культуры и спорта

    Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта области Абай, передает агентство Kazinform.

    В области Абай назначили руководителя управления физической культуры и спорта
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В Министерстве туризма и спорта прошло очередное заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании рассмотрели кандидатуру на должность руководителя управления физической культуры и спорта области Абай.

    По итогам обсуждения члены комиссии одобрили кандидатуру заместителя руководителя управления физической культуры и спорта области Абай Бахыта Бекбосынова.

    — Профессиональный опыт кандидата в спортивной сфере, его управленческие навыки и позиция по развитию спорта в регионе были всесторонне изучены комиссией, по результатам чего принято положительное решение, — говорится в сообщении.

    Кандидатов на должность руководителей региональных управлений спорта представляют местные исполнительные органы, а назначение происходит только после утверждения комиссией при Министерстве туризма и спорта РК.

    Ранее мы писали, как в Алматы развивают спортивную инфраструктуру и массовый спорт.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Назначения Абай
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают