В Алматы развивают спортивную инфраструктуру и массовый спорт

По данным городского управления спорта, в 2024–2025 годах в мегаполисе ввели в эксплуатацию 6 новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК-ов), а также 2 спортивных объекта построены за счет частных инвестиций.

Фото: акимат Алматы

В Алатауском районе (мкр Нуркент) открылся новый теннисный центр с частными инвестициями. Комплекс включает четыре крытых и четыре открытых корта с покрытием HARD, а также 6 грунтовых кортов.

В целях развития национальных видов спорта комплекс «Тулпар» возвращен в коммунальную собственность и передан в оперативное управление Управления спорта. На его территории расположены четыре конюшни на 100 лошадей, спортивные залы и два открытых манежа.

Начато строительство спортивного центра для лиц с особыми потребностями на пр. Райымбека. Завершение работ запланировано на IV квартал 2026 года. Центр станет первым в Алматы специализированным объектом для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

Фото: акимат Алматы

До конца 2027 года планируется строительство шести новых ФОКов в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах, а также трех спортивных школ. Проекты «Авиатор», «Шугыла», спортивная школа № 9 и школа-интернат для одаренных детей получили положительные заключения государственной экспертизы.

Продолжается реализация крупных проектов спортивного значения. Начаты подготовительные работы по строительству нового футбольного стадиона Алматы. Разрабатывается проект Центра художественной гимнастики, ведутся демонтажные работы в рамках реконструкции высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

В микрорайоне Нуркент планируется строительство универсальной арены на 5 тыс. мест с плавательным бассейном.

В Алматы ежегодно проводится более 3 тыс. спортивно-массовых мероприятий с охватом свыше 310 тыс. участников. Среди них — Almaty Marathon, ATP-250 Almaty Open, WTT Contender, Улы дала ойындары, Кубок Азии по дзюдо, а также международный турнир Denis Ten Memorial Challenge по фигурному катанию с участием спортсменов из 18 стран.

Фото: акимат Алматы

Gorky Tennis Park в Алматы получил статус официального клуба Roland-Garros — одного из самых престижных теннисных турниров мира.

С 2025 года в городе стартовала студенческая лига, объединяющая 35 вузов, 108 команд и 1 500 студентов. Продолжается реализация проекта Балалар Футбол Лигасы, в котором участвуют более 8 тыс. детей.

Фестиваль «Жігер» в Алматы объединил свыше 1 тыс. участников с особыми потребностями.

В зимний период традиционно реализуется проект массовых катаний на коньках. В этом году планируется установка 16 катков на популярных общественных площадках города. В следующем году будут организованы адаптивные катания.

Фото: акимат Алматы

С 2026 года стартует новый городской проект Active City Hub, направленный на развитие массового спорта и формирование культуры активного образа жизни. Проект предусматривает еженедельные спортивные активности, открытые тренировки и инициативы Run & Clean, Free Zone и Kids Lab, рассчитанные на вовлечение более 50 тыс. жителей в год.

Уже в конце текущего года в Алматы пройдет Лига чемпионов УЕФА по футзалу, также запланированы чемпионат Республики Казахстан по видам борьбы и первенство страны по боксу среди юниоров.