Сакен Тукибаев назначен руководителем управления туризма области Жетысу

Сакен Галымович Тукибаев родился 17 октября 1991 года. Окончил Казахстанско-британский технический университет, Академию экономики и права им. У. Жолдасбекова, а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальностям «автоматизация и управление», «финансы», «государственное и местное управление», «региональное развитие».

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал инженером ТОО «Инжиниринговая компания «МұнайГаз» в Астане. В разные годы работал экономистом АО «ТАТЭК», главным специалистом нескольких отделов, руководителем отдела управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области, заместителем директора департамента политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, главным инспектором отдела регионального развития Канцелярии Премьер-министра, заместителем руководителя управления стратегии и экономического развития Туркестанской области, руководителем управления туризма области Жетысу, заместителем руководителя аппарата акима области Жетысу.

