Сакен Тукибаев назначен руководителем управления туризма области Жетысу
Руководителем управления туризма области Жетысу назначен Сакен Галымович Тукибаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата акима области Жетысу, передает корреспондент агентсва Кazinform.
Сакен Галымович Тукибаев родился 17 октября 1991 года. Окончил Казахстанско-британский технический университет, Академию экономики и права им. У. Жолдасбекова, а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальностям «автоматизация и управление», «финансы», «государственное и местное управление», «региональное развитие».
Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал инженером ТОО «Инжиниринговая компания «МұнайГаз» в Астане. В разные годы работал экономистом АО «ТАТЭК», главным специалистом нескольких отделов, руководителем отдела управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области, заместителем директора департамента политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, главным инспектором отдела регионального развития Канцелярии Премьер-министра, заместителем руководителя управления стратегии и экономического развития Туркестанской области, руководителем управления туризма области Жетысу, заместителем руководителя аппарата акима области Жетысу.
