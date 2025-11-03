РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Азамат Калдыбеков назначен новым акимом Бостандыкского района Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города акимом Бостандыкского района назначен Азамат Калдыбеков, передает агентство Kazinform.

    Азамат Калдыбеков
    Фото: акимат Алматы

    Азамат Калдыбеков родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международное право». По программе «Болашак» получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США). Получил ученую степень доктор философии (Phd) в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы.

    В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО «Самрук-Казына», НАО «Госкорпорации «Правительство для граждан».

    В 2018 году был главным инспектором акима аппарата города Алматы. С 2018 по 2019 годы - руководитель аппарата акима Жетысуского района города Алматы.

    С 2019 по 2020 годы занимал должности заместителя руководителя Управления земельных отношений и заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.

    С 2020 по 2024 годы работал акимом Алатауского района города Алматы.

    С 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима города Алматы. 

    Вошел в первый Президентский молодежный кадровый резерв в 2019 году.

    Ранее акимом Бостандыкского района Алматы был Санджар Алин, который занимал должность с мая 2023 года по август 2025 года. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают