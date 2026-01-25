Акиматы, фонды и сборные — кадровые назначения этой недели

Асыл Ваисов назначен на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Алматинской области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Асыл Нуралиевич Ваисов родился в 1979 году в селе Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области.

Образование:

2001 — Казахский Государственный Аграрный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»;

2005 — Центрально-Азиатский университет, специальность «Юриспруденция».

Карьера:

служба в органах финансовой полиции, в городе Талдыкорган (2002);

заместитель директора ТОО «РосКазСекьюрити»;

директор ТОО «РосКазСекьюрити»;

заместитель директора ТОО «Арлан Group Секьюрити»;

директор ТОО «Арлан Group Секьюрити»;

главный специалист отдела предпринимательства Талгарского района;

аким Панфиловского сельского округа Талгарского района (12.12.04.12.2019.2021);

заместитель акима Енбекшиказахского района (13.04.2021-08.2022);

руководитель управления государственных закупок Алматинской области (08.2022-01.2026);

Серикболсын Сандыбаев назначен руководителем управления предпринимательства и промышленности области Улытау.

Фото: акимат области Улытау

Серикболсын Галиддинович Сандыбаев родился в 1992 году.

Образование:

Академия Beijing World Youth в КНР (2009);

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Специальность «Международное право».

Карьера:

юрист в АО «Банк ЦентрКредит»;

ведущий специалист Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области (2018);

главный специалист аппарата Талгарского районного маслихата;

главный специалист отдела сельского хозяйства Талгарского района;

главный специалист — государственный инспектор аппарата акима Талгарского района;

руководитель отдела контроля качества услуг Центра занятости населения города Алматы (2020-2021);

главный специалист управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (2021-2022);

заместитель гендиректора управляющей компании индустриальных зон «Turkistan» (2022-2023);

генеральный директор Туристского информационного центра «Open Turkistan» Управления культуры и туризма Туркестанской области (2023-2024);

помощник акима области Улытау (2024-01.2026).

Алия Адамбаева назначена главой Фонда Президентских инициатив «Dara»

Фото: Kazinform

Алия Адамбаева родилась 1984 году в городе Алматы.

Образование:

Имеет высшее образование по специальности «Журналистика», степень магистра экономики и бизнеса, а также дипломы MBA и Executive MBA.

Карьера:

Имеет более 25 лет профессионального опыта в сфере медиа, а также в государственном и финансовом секторах. В разные годы она занимала руководящие должности, включая заместителя председателя правления и члена правления АО «Центр развития города Алматы», директора Департамента информации и коммуникаций пресс-службы Национального Банка Республики Казахстан, заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций», а также была советником акима города Алматы. Ранее работала на руководящих и редакторских позициях в ведущих деловых и общественно-политических СМИ Казахстана.

Мухамедкали Тауан назначен CEO медиахолдинга UNI-Q Group

Фото: UNI-Q Group

Образование:

Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, бакалавр экономики;

Казахстанско-британский технический университет, степень MBA.

Карьера:

Мухамедкали Эдуардович Тауан обладает значительным опытом реализации масштабных инициатив в сфере международного сотрудничества и корпоративного управления. Ранее занимал руководящие позиции в Фонде Президентских инициатив «Дара», Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), Национальной инвестиционной корпорации Национального банка, а также в частных структурах. В период работы в МФЦА участвовал в разработке законодательных актов по вопросам развития креативной индустрии.

Аслан Тапишев назначен руководителем управления по делам религий Западно-Казахстанской области.

Фото: акимат Уральска

Аслан Нурланович Тапишев родился в 1985 году в городе Уральске.

Образование:

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, специальность «Ветеринарный врач»;

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, специальность «Юрист».

Карьера:

руководитель филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел по ЗКО (2006-2008);

председатель молодежного общественного объединения „Заман“ (2007-2008);

исполнительный директор ТОО „MSalem“ в городе Аксай (2008-2014);

заместитель директора по производственным вопросам и добыче полезных ископаемых в ТОО „Құрылыс Спец Сервис“ в городе Аксай (2015-2018);

руководитель филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов „Жасыл ел“ по ЗКО (2019);

руководитель областного волонтерского штаба „BIRGEMIZ“ (2020-2021);

президент АЮЛ „Гражданский альянс“ по ЗКО (2021-07.2022);

руководитель ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО (07.2022-10.2024);

заместитель акима города Уральска (10.2024-01.2026).

Шарап Садуакасов назначен руководителем департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области.

Фото: комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Шарап Садуакасов родился 1982 году в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Образование:

Университет Туран — Астана

Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова

Карьера:

работа на руководящих должностях в сфере строительства (2006-2016);

главный специалист отдела аудита государственных закупок департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области (2016);

эксперт отдела обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК;

работа на руководящих должностях в различных государственных органах (2018-2022);

заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области (2022-01.2026).

Василий Смолин назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футзалу U-19.

Фото: Қазақстан футбол федерациясы

Василий Алексеевич Смолин родился в 1990 году.

Образование:

КГПИ — физическая культура и спорт (высшее).

РИИ — экономическое (высшее).

Карьера:

35-летний тренер обладает значительным опытом работы в казахстанском футзале. Существенная часть его карьеры связана с рудненским клубом «Аят», с которым он выходил в Лигу чемпионов УЕФА, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

На протяжении многих лет Василий Смолин системно работал с детско-юношескими командами «Аята», добиваясь высоких результатов на республиканском уровне. Его подопечные становились чемпионами страны в возрастных категориях U-15, U-17 и U-19. В 2017 году команда U-19 завоевала золотые медали, в 2018 году чемпионом страны стала команда U-12, в 2019 и 2020 годах сборные U-13 и U-14 выигрывали серебро, а в 2022 году аналогичный результат показала команда U-15.

В 2025 году специалист также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу.

Жанат Жунусбеков был избран акимом Кербулакского района области Жетысу.

Фото: акимат области Жетысу

Жунусбеков Жанат Толегенович родился в 1984 году в селе Сарыозек Кербулакского района.

Образование:

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (2007), специальность «Юриспруденция»

Карьера:

кредитный эксперт отдела экспресс-кредит банк Каспий, город Талдыкурган (01.12.04.21.2007.2008);

директор ТОО Фастекс, город Алматы (21.12.10.18.2009.2010);

контроллер коммунального хозяйство Алматы паркинг (27.01.05.20.2011.2011);

и. о. главного специалиста аппарата акима организационно правового и кадрового отдела Коксуского района, Алматинская область (14.06.08.27.2011.2011);

главный специалист аппарата акима организационно правового и кадрового отдела Коксуского района, Алматинская область (27.08.09.17.2011.2013);

начальник отдела управления земельных отношений Алматинской области, город Талдыкорган (18.09.08.18.2013.2014);

начальник ГУ отдела физической культуры и спорта Коксуского района, Алматинская область (18.08.02.09.2014.2015);

начальник ГУ отдела земельных отношений Коксуского района, Алматинская область (09.02.09.07.2015.2016);

руководитель аппарата акима Балхашского района, Алматинская область (08.09.11.29.2016.2018);

заместитель акима Балхашского района, Алматинская область (30.11.12.01.2018.2022);

заместитель акима Кербулакского района, село Сарыозек (07.12.2022-01.2026).

Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана.

Фото: МИД РК

Ерлан Кунанбаевич Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде.

Образование:

Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева.

Карьера:

2006 — специалист управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2009 — эксперт департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК.

2009–2011 — третий секретарь департамента администрации и контроля МИД РК.

2011–2017 — второй, первый секретарь в Посольстве Казахстана в Таиланде.

2017 — первый секретарь Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первый секретарь департамента Азии и Африки МИД РК.

2018 по 2020 годы — руководитель Секретариата службы обеспечения, директор департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

2020–2023 — советник, руководитель пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.

2025 — директор департамента коммуникаций МИД РК.

Гульмира Сабденбек назначена председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Фото: Министерство финансов РК

Образование:

Гульмира Сабденбек имеет медицинское образование и степень магистра общественного здравоохранения (MPH)

Карьера:

возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга,

была заместителем председателя правления Национального научного кардиохирургического центра,

ранее занималась социально-экономической политикой и устойчивым развитием в Администрации Президента РК, а также государственным аудитом и финансовым контролем.

Айдар Мекебеков назначен заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Фото: Министерство финансов РК

Мекебеков Айдар Зейнуллаевич родился в 1976 году в городе Алматы.

Образование:

Казахский государственный национальный университет им. Аль-фараби (1997), специальность «Историк»

Казахстанский институт экономики и права (2000), специальность «Экономист»

Карьера: