Акиматы, фонды и сборные — кадровые назначения этой недели
На этой неделе в Казахстане состоялся ряд кадровых назначений в государственных органах, квазигосударственном секторе, медиа и спортивной сфере. Новые руководители приступили к работе в областных управлениях, фондах, акиматах и национальных структурах, передает Kazinform.
Асыл Ваисов назначен на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Алматинской области.
Асыл Нуралиевич Ваисов родился в 1979 году в селе Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области.
Образование:
2001 — Казахский Государственный Аграрный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»;
2005 — Центрально-Азиатский университет, специальность «Юриспруденция».
Карьера:
- служба в органах финансовой полиции, в городе Талдыкорган (2002);
- заместитель директора ТОО «РосКазСекьюрити»;
- директор ТОО «РосКазСекьюрити»;
- заместитель директора ТОО «Арлан Group Секьюрити»;
- директор ТОО «Арлан Group Секьюрити»;
- главный специалист отдела предпринимательства Талгарского района;
- аким Панфиловского сельского округа Талгарского района (12.12.04.12.2019.2021);
- заместитель акима Енбекшиказахского района (13.04.2021-08.2022);
- руководитель управления государственных закупок Алматинской области (08.2022-01.2026);
Серикболсын Сандыбаев назначен руководителем управления предпринимательства и промышленности области Улытау.
Серикболсын Галиддинович Сандыбаев родился в 1992 году.
Образование:
- Академия Beijing World Youth в КНР (2009);
- Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
Специальность «Международное право».
Карьера:
- юрист в АО «Банк ЦентрКредит»;
- ведущий специалист Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области (2018);
- главный специалист аппарата Талгарского районного маслихата;
- главный специалист отдела сельского хозяйства Талгарского района;
- главный специалист — государственный инспектор аппарата акима Талгарского района;
- руководитель отдела контроля качества услуг Центра занятости населения города Алматы (2020-2021);
- главный специалист управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (2021-2022);
- заместитель гендиректора управляющей компании индустриальных зон «Turkistan» (2022-2023);
- генеральный директор Туристского информационного центра «Open Turkistan» Управления культуры и туризма Туркестанской области (2023-2024);
- помощник акима области Улытау (2024-01.2026).
Алия Адамбаева назначена главой Фонда Президентских инициатив «Dara»
Алия Адамбаева родилась 1984 году в городе Алматы.
Образование:
Имеет высшее образование по специальности «Журналистика», степень магистра экономики и бизнеса, а также дипломы MBA и Executive MBA.
Карьера:
Имеет более 25 лет профессионального опыта в сфере медиа, а также в государственном и финансовом секторах. В разные годы она занимала руководящие должности, включая заместителя председателя правления и члена правления АО «Центр развития города Алматы», директора Департамента информации и коммуникаций пресс-службы Национального Банка Республики Казахстан, заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций», а также была советником акима города Алматы. Ранее работала на руководящих и редакторских позициях в ведущих деловых и общественно-политических СМИ Казахстана.
Мухамедкали Тауан назначен CEO медиахолдинга UNI-Q Group
Образование:
- Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, бакалавр экономики;
- Казахстанско-британский технический университет, степень MBA.
Карьера:
Мухамедкали Эдуардович Тауан обладает значительным опытом реализации масштабных инициатив в сфере международного сотрудничества и корпоративного управления. Ранее занимал руководящие позиции в Фонде Президентских инициатив «Дара», Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), Национальной инвестиционной корпорации Национального банка, а также в частных структурах. В период работы в МФЦА участвовал в разработке законодательных актов по вопросам развития креативной индустрии.
Аслан Тапишев назначен руководителем управления по делам религий Западно-Казахстанской области.
Аслан Нурланович Тапишев родился в 1985 году в городе Уральске.
Образование:
- Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, специальность «Ветеринарный врач»;
- Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, специальность «Юрист».
Карьера:
- руководитель филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел по ЗКО (2006-2008);
- председатель молодежного общественного объединения „Заман“ (2007-2008);
- исполнительный директор ТОО „MSalem“ в городе Аксай (2008-2014);
- заместитель директора по производственным вопросам и добыче полезных ископаемых в ТОО „Құрылыс Спец Сервис“ в городе Аксай (2015-2018);
- руководитель филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов „Жасыл ел“ по ЗКО (2019);
- руководитель областного волонтерского штаба „BIRGEMIZ“ (2020-2021);
- президент АЮЛ „Гражданский альянс“ по ЗКО (2021-07.2022);
- руководитель ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО (07.2022-10.2024);
- заместитель акима города Уральска (10.2024-01.2026).
Шарап Садуакасов назначен руководителем департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области.
Шарап Садуакасов родился 1982 году в Жанакорганском районе Кызылординской области.
Образование:
- Университет Туран — Астана
- Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова
Карьера:
- работа на руководящих должностях в сфере строительства (2006-2016);
- главный специалист отдела аудита государственных закупок департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области (2016);
- эксперт отдела обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК;
- работа на руководящих должностях в различных государственных органах (2018-2022);
- заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области (2022-01.2026).
Василий Смолин назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футзалу U-19.
Василий Алексеевич Смолин родился в 1990 году.
Образование:
- КГПИ — физическая культура и спорт (высшее).
- РИИ — экономическое (высшее).
Карьера:
35-летний тренер обладает значительным опытом работы в казахстанском футзале. Существенная часть его карьеры связана с рудненским клубом «Аят», с которым он выходил в Лигу чемпионов УЕФА, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.
На протяжении многих лет Василий Смолин системно работал с детско-юношескими командами «Аята», добиваясь высоких результатов на республиканском уровне. Его подопечные становились чемпионами страны в возрастных категориях U-15, U-17 и U-19. В 2017 году команда U-19 завоевала золотые медали, в 2018 году чемпионом страны стала команда U-12, в 2019 и 2020 годах сборные U-13 и U-14 выигрывали серебро, а в 2022 году аналогичный результат показала команда U-15.
В 2025 году специалист также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу.
Жанат Жунусбеков был избран акимом Кербулакского района области Жетысу.
Жунусбеков Жанат Толегенович родился в 1984 году в селе Сарыозек Кербулакского района.
Образование:
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (2007), специальность «Юриспруденция»
Карьера:
- кредитный эксперт отдела экспресс-кредит банк Каспий, город Талдыкурган (01.12.04.21.2007.2008);
- директор ТОО Фастекс, город Алматы (21.12.10.18.2009.2010);
- контроллер коммунального хозяйство Алматы паркинг (27.01.05.20.2011.2011);
- и. о. главного специалиста аппарата акима организационно правового и кадрового отдела Коксуского района, Алматинская область (14.06.08.27.2011.2011);
- главный специалист аппарата акима организационно правового и кадрового отдела Коксуского района, Алматинская область (27.08.09.17.2011.2013);
- начальник отдела управления земельных отношений Алматинской области, город Талдыкорган (18.09.08.18.2013.2014);
- начальник ГУ отдела физической культуры и спорта Коксуского района, Алматинская область (18.08.02.09.2014.2015);
- начальник ГУ отдела земельных отношений Коксуского района, Алматинская область (09.02.09.07.2015.2016);
- руководитель аппарата акима Балхашского района, Алматинская область (08.09.11.29.2016.2018);
- заместитель акима Балхашского района, Алматинская область (30.11.12.01.2018.2022);
- заместитель акима Кербулакского района, село Сарыозек (07.12.2022-01.2026).
Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана.
Ерлан Кунанбаевич Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде.
Образование:
Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева.
Карьера:
- 2006 — специалист управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
- 2009 — эксперт департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК.
- 2009–2011 — третий секретарь департамента администрации и контроля МИД РК.
- 2011–2017 — второй, первый секретарь в Посольстве Казахстана в Таиланде.
- 2017 — первый секретарь Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первый секретарь департамента Азии и Африки МИД РК.
- 2018 по 2020 годы — руководитель Секретариата службы обеспечения, директор департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».
- 2020–2023 — советник, руководитель пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.
- 2025 — директор департамента коммуникаций МИД РК.
Гульмира Сабденбек назначена председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Образование:
Гульмира Сабденбек имеет медицинское образование и степень магистра общественного здравоохранения (MPH)
Карьера:
- возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга,
- была заместителем председателя правления Национального научного кардиохирургического центра,
- ранее занималась социально-экономической политикой и устойчивым развитием в Администрации Президента РК, а также государственным аудитом и финансовым контролем.
Айдар Мекебеков назначен заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Мекебеков Айдар Зейнуллаевич родился в 1976 году в городе Алматы.
Образование:
- Казахский государственный национальный университет им. Аль-фараби (1997), специальность «Историк»
- Казахстанский институт экономики и права (2000), специальность «Экономист»
Карьера:
- специалист — налоговый инспектор сектора аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2000-2003);
- ведущий специалист — ведущий налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алмалинскому району г. Алматы (2003-2004);
- ведущий специалист — ведущий налоговый инспектор, главный специалист — главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (2004-2008);
- начальник отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган (2008-2009);
- руководитель управления налогового аудита Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (2009-2014);
- руководитель управления аудита департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (2014-2015);
- заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстана (01.2015-2020);
- руководитель Южного филиала АО «Kaztranscom» (с 2021).