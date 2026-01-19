Серикболсын Сандыбаев возглавил управление предпринимательства и промышленности Улытау

Серикболсын Галиддинович Сандыбаев родился в 1992 году, получил образование в Академии Beijing World Youth в Китае и Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Международное право».

Трудовую деятельность начал юристом в Алматы в акционерном обществе «Банк ЦентрКредит». С 2018 года активно работает на государственных и муниципальных должностях: был ведущим специалистом и главным специалистом аппарата Талгарского района, возглавлял отдел контроля качества услуг Центра занятости населения Алматы, а также занимал ключевые позиции в Управлении предпринимательства и инвестиций города.

В 2022–2023 годах Сандыбаев был заместителем генерального директора управляющей компании индустриальных зон «Turkistan», затем руководил Туристским информационным центром «Open Turkistan» управления культуры и туризма Туркестанской области. С 2024 года работал помощником акима области Улытау, а теперь возглавил Управление предпринимательства и промышленности региона.

Ранее сообщалось, что 19 января 2026 года распоряжением исполняющего обязанности акима Алматинской области Асыл Нуралиевич Ваисов назначен на должность руководителя Управления координации занятости и социальных программ Алматинской области.