РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Серикболсын Сандыбаев возглавил управление предпринимательства и промышленности Улытау

    Новый руководитель управления приступил к работе с большим опытом в госслужбе и бизнес-структурах, охватывающим как юриспруденцию, так и развитие индустриальных и туристических проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серикболсын Сандыбаев возглавил Управление предпринимательства и промышленности Улытау
    Фото: акимат области Улытау

    Серикболсын Галиддинович Сандыбаев родился в 1992 году, получил образование в Академии Beijing World Youth в Китае и Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Международное право».

    Трудовую деятельность начал юристом в Алматы в акционерном обществе «Банк ЦентрКредит». С 2018 года активно работает на государственных и муниципальных должностях: был ведущим специалистом и главным специалистом аппарата Талгарского района, возглавлял отдел контроля качества услуг Центра занятости населения Алматы, а также занимал ключевые позиции в Управлении предпринимательства и инвестиций города.

    В 2022–2023 годах Сандыбаев был заместителем генерального директора управляющей компании индустриальных зон «Turkistan», затем руководил Туристским информационным центром «Open Turkistan» управления культуры и туризма Туркестанской области. С 2024 года работал помощником акима области Улытау, а теперь возглавил Управление предпринимательства и промышленности региона.

    Ранее сообщалось, что 19 января 2026 года распоряжением исполняющего обязанности акима Алматинской области Асыл Нуралиевич Ваисов назначен на должность руководителя Управления координации занятости и социальных программ Алматинской области. 

    Теги:
    Кадровые назначения Улытауская область Назначения Акимат
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают