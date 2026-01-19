Назначен глава управления координации занятости и соцпрограмм Алматинской области

Асыл Ваисов родился в 1979 году, имеет высшее образование. В 2001 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2005 году — Университет Центральной Азии по специальности «Юриспруденция», в 2023 году получил степень магистра по специальности «Деловое администрирование» в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в органах финансовой полиции.

В разные годы занимал должности заместителя директора и директора ТОО «Рос Каз Секьюрити», директора ТОО «Арлан GROUP Секьюрити», главного специалиста отдела предпринимательства Талгарского района, акима Панфиловского сельского округа, заместителя акима Енбекшиказахского района.

С августа 2022 года занимал должность руководителя управления государственных закупок Алматинской области.

