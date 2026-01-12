РУ
    Назначен глава управления энергетики и водоснабжения Алматинской области

    Нурлан Омирханов назначен на должность руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Назначен глава управления энергетики и водоснабжения Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    Нурлан Омирханов родился в 1985 году, имеет высшее образование. В 2007 году окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в проектном институте «Базис» в должности инженера по водоснабжению и водоотведению II категории.

    В разные годы работал главным инженером ТОО «Ай-Бек строй», сменным инженером диспетчерской службы и инженером II категории дочернего государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» ГКП «Алматы Су Холдингі», статистиком управления строительства города Алматы, главным специалистом управления энергетики и коммунального хозяйства, начальником строительного участка ИП «Томи», начальником участка строительства инженерных сетей — техническим директором ТОО «Асу Строй ЛТД», директором производственного департамента ТОО «Alatau Public Utilities».

    С апреля 2025 года занимал должность начальника отдела управления энергетики и водоснабжения Алматинской области.

    Ранее сменился глава департамента полиции Алматы.

