    17:12, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Сменился глава департамента полиции Алматы

    Начальником департамента полиции города Алматы назначен генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов, передает агентство Kazinform.

    Фото: ДП СКО

    Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

    Айдын Кабдулдинов в 1998 году окончил Алматинский юридический институт МВД РК. Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя УВД города Усть-Каменогорска.

    С 2000 года продолжил службу в подразделениях органов внутренних дел Алматы. С 2004 года работал в управлении собственной безопасности ДВД города Алматы, где в разные годы занимал должности следователя, оперуполномоченного и начальника отдела.

    С 2012 года был заместителем начальника УСБ ДВД Алматы, а с 2017 года возглавлял данное подразделение. В его послужном списке также значится должность начальника управления собственной безопасности департамента полиции Западно-Казахстанской области.

    23 апреля 2020 года Айдын Кабдулдинов был назначен заместителем начальника департамента полиции города Алматы. С января 2022 года занимал должность начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области.

    Ранее, с июля 2022 года, департамент полиции Алматы возглавлял генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

