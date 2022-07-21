21 Июля 2022 13:17

Назначен начальник департамента полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника департамента полиции Алматы назначен генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового начальника департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев.

Заппаров Арыстангани Расилханович родился в 1969 году.

В органах внутренних дел работает с 1993 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В 2019-2022 годах работал заместителем Министра внутренних дел РК.

С января 2022 года возглавлял департамент полиции Алматинской области.





Фото: ДП Алматинской области