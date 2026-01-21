Назначен руководитель департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области

Шарап Садуакасов родился 1982 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил университет Туран — Астана и Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова. Государственный аудитор.

Трудовую деятельность начал в 2006 году, в разное время до 2016 года занимал руководящие должности в сфере строительства.

— С 2016 года назначен главным специалистом отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Позже назначен экспертом отдела обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, — добавили в ведомстве.

С 2018 по 2022 годы Шарап Садуакасов занимал руководящие должности в различных государственных органах. С 2022 года до назначения работал заместителем руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области.

