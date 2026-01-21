РУ
    20:12, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области

    О назначении на должность руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Шарапа Садуакасова сообщили в комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шарап Садуакасов
    Фото: комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

    Шарап Садуакасов родился 1982 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил университет Туран — Астана и Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова. Государственный аудитор. 

    Трудовую деятельность начал в 2006 году, в разное время до 2016 года занимал руководящие должности в сфере строительства. 

    — С 2016 года назначен главным специалистом отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Позже назначен экспертом отдела обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, — добавили в ведомстве. 

    С 2018 по 2022 годы Шарап Садуакасов занимал руководящие должности в различных государственных органах. С 2022 года до назначения работал заместителем руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области.

    Ранее сообщалось, что назначен руководитель управления по делам религий ЗКО. 

    Кадровые назначения Назначения Аудит Госаудит Акмолинская область
