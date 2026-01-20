РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:43, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель управления по делам религий ЗКО

    В соответствии с заключением конкурсной комиссии распоряжением акима области руководителем управления по делам религий Западно-Казахстанской области назначен Аслан Нурланович Тапишев.

    Аслан Нурланович Тапишев
    Фото: акимат ЗКО

    Он родился в 1985 году в городе Уральске. Имеет высшее образование. Окончил Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «юриспруденция».

    В разные годы занимал должности:

    • руководителя Западно-Казахстанского областного филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»;
    • президента ОЮЛ «Западно-Казахстанский областной Гражданский альянс»;
    • руководителя ресурсного центра по работе с молодежью управления общественного развития акимата Западно-Казахстанской области.

    До назначения на нынешнюю должность был заместителем акима города Уральска.

    Ранее сообщалось, что Серикболсын Сандыбаев возглавил управление предпринимательства и промышленности Улытау.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
