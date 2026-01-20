Назначен руководитель управления по делам религий ЗКО

Он родился в 1985 году в городе Уральске. Имеет высшее образование. Окончил Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «юриспруденция».

В разные годы занимал должности:

руководителя Западно-Казахстанского областного филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»;

президента ОЮЛ «Западно-Казахстанский областной Гражданский альянс»;

руководителя ресурсного центра по работе с молодежью управления общественного развития акимата Западно-Казахстанской области.

До назначения на нынешнюю должность был заместителем акима города Уральска.

