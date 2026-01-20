18:43, 19 Январь 2026 | GMT +5
Назначен руководитель управления по делам религий ЗКО
В соответствии с заключением конкурсной комиссии распоряжением акима области руководителем управления по делам религий Западно-Казахстанской области назначен Аслан Нурланович Тапишев.
Он родился в 1985 году в городе Уральске. Имеет высшее образование. Окончил Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «юриспруденция».
В разные годы занимал должности:
- руководителя Западно-Казахстанского областного филиала республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»;
- президента ОЮЛ «Западно-Казахстанский областной Гражданский альянс»;
- руководителя ресурсного центра по работе с молодежью управления общественного развития акимата Западно-Казахстанской области.
До назначения на нынешнюю должность был заместителем акима города Уральска.
