Назначен старший тренер юношеской сборной Казахстана по футзалу

Как отмечают в Казахстанской федерации футбола, 35-летний тренер обладает значительным опытом работы в казахстанском футзале. Существенная часть его карьеры связана с рудненским клубом «Аят», с которым он выходил в Лигу чемпионов УЕФА, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

На протяжении многих лет Василий Смолин системно работал с детско-юношескими командами «Аята», добиваясь высоких результатов на республиканском уровне. Его подопечные становились чемпионами страны в возрастных категориях U-15, U-17 и U-19. В 2017 году команда U-19 завоевала золотые медали, в 2018 году чемпионом страны стала команда U-12, в 2019 и 2020 годах сборные U-13 и U-14 выигрывали серебро, а в 2022 году аналогичный результат показала команда U-15.

В 2025 году специалист также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футзалу.

Отметим, что в 2027 году Казахстан примет финальный этап чемпионата Европы по футзалу среди игроков до 19 лет. Юношеская сборная нашей страны примет участие в турнире в статусе хозяйки соревнований.