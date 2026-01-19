Главой Фонда Президентских инициатив «Dara» назначена Алия Адамбаева

Алия Адамбаева имеет более 25 лет профессионального опыта в сфере медиа, а также в государственном и финансовом секторах. В разные годы она занимала руководящие должности, включая заместителя председателя правления и члена правления АО «Центр развития города Алматы», директора Департамента информации и коммуникаций пресс-службы Национального Банка Республики Казахстан, заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций», а также была советником акима города Алматы. Ранее работала на руководящих и редакторских позициях в ведущих деловых и общественно-политических СМИ Казахстана.

Имеет высшее образование по специальности «Журналистика», степень магистра экономики и бизнеса, а также дипломы MBA и Executive MBA.