РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Главой Фонда Президентских инициатив «Dara» назначена Алия Адамбаева

    Решением Попечительского совета Фонда Президентских инициатив «Dara» на должность президента Фонда назначена Алия Адамбаева.

    Алия Адамбаева
    Фото: Kazinform

    Алия Адамбаева имеет более 25 лет профессионального опыта в сфере медиа, а также в государственном и финансовом секторах. В разные годы она занимала руководящие должности, включая заместителя председателя правления и члена правления АО «Центр развития города Алматы», директора Департамента информации и коммуникаций пресс-службы Национального Банка Республики Казахстан, заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций», а также была советником акима города Алматы. Ранее работала на руководящих и редакторских позициях в ведущих деловых и общественно-политических СМИ Казахстана.

    Имеет высшее образование по специальности «Журналистика», степень магистра экономики и бизнеса, а также дипломы MBA и Executive MBA.

    Теги:
    Кадровые назначения СМИ Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают