Назначен CEO медиахолдинга UNI-Q Group

Общее собрание акционеров дало положительную оценку результатам работы и приняло ряд управленческих решений, направленных на усиление медиахолдинга, развитие международного сотрудничества и повышение инвестиционной привлекательности его проектов.

Решением акционеров на пост CEO назначен Мухамедкали Тауан. Он обладает значительным опытом реализации масштабных инициатив в сфере международного сотрудничества и корпоративного управления. Ранее занимал руководящие позиции в Фонде Президентских инициатив «Дара», Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), Национальной инвестиционной корпорации Национального банка, а также в частных структурах. В период работы в МФЦА участвовал в разработке законодательных актов по вопросам развития креативной индустрии.

К ключевым задачам Мухамедкали Тауан общее собрание акционеров отнесло развитие международного сотрудничества, привлечение новых инвесторов, а также планомерное выстраивание взаимодействия с уполномоченными государственными органами с целью содействию в развитии законодательства в сфере креативной индустрии.

Кроме того, Мухамедкали Тауан поручено завершить работу над проектами, запущенными им во время работы в Фонде Президентских инициатив «Дара», в частности над документально-драматическим сериалом «Золотая Империя», снятым совместно с турецко-американской киностудией Karga Seven Pictures.

С учетом поставленных задач принято решение об открытии офиса группы в Астане, в то время как творческое и техническое направления медиахолдинга продолжат работу в Алматы. Дмитрий Гудумак продолжит работу в качестве со-CEO холдинга, ответственного за стратегическое управление и развитие бизнеса, а Анара Жунусова — в качестве руководителя Unico Studio и генерального продюсера Unico Play.

Медиахолдинг Uni-Q Group начал работу в 2024 году. Одним из первых инвесторов холдинга стал казахстанский предприниматель Тимур Турлов. В структуру медиахолдинга, помимо Unico Studio, входят онлайн-кинотеатр Unico Play, студия производства AI-дубляжа и субтитров Unico Dubbing, система международной дистрибуции Unico Rights, интернет-продакшн и развлекательное медиа на казахском языке AINA и пространство развития молодых креаторов Unico Lab.

В рамках образовательных инициатив 10 молодых режиссеров прошли обучение завершают съемки своих первых короткометражных фильмов. С момента запуска 12 сентября 2025 года онлайн-кинотеатр Unico Play собрала более 500 тысяч уникальных зрителей, показатель MAU (Monthly Active Users) превысил 1,3 млн пользователей. На казахский язык локализовано более 9 тысяч часов. В рамках работы по защите интеллектуальной собственности ведется работа по блокировке пиратских сайтов и ограничению нелегального распространения контента.

Перед медиахолдингом стоит задача по производству кинопродукции, посвященной ключевым историческим событиям и личностям, а также казахоязычного контента, ориентированного на детей и широкого зрителя.