Новый аким избран в Кербулакском районе Жетысу
18 января текущего года состоялись выборы акима Кербулакского района. По их итогам, набрав 80,9% голосов избирателей, акимом района был избран Жунусбеков Жанат Толегенович, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жанат Жунусбеков в разные годы занимал ответственные должности в Алматинской области и области Жетысу. В последние годы он работал заместителем акима Кербулакского района.
Отмечается, что за последние три года в Кербулакском районе был решен ряд системных проблем, которые накапливались десятилетиями. В настоящее время основные из них устранены, работа по дальнейшему социально-экономическому развитию территории будет продолжена.
В свою очередь Жанат Жунусбеков заверил, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач и развития района.
Ранее сообщалось о назначении руководителя департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области.
Серикболсын Сандыбаев возглавил управление предпринимательства и промышленности Улытау.