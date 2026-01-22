Новый аким избран в Кербулакском районе Жетысу

Жанат Жунусбеков в разные годы занимал ответственные должности в Алматинской области и области Жетысу. В последние годы он работал заместителем акима Кербулакского района.

Отмечается, что за последние три года в Кербулакском районе был решен ряд системных проблем, которые накапливались десятилетиями. В настоящее время основные из них устранены, работа по дальнейшему социально-экономическому развитию территории будет продолжена.

В свою очередь Жанат Жунусбеков заверил, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач и развития района.

