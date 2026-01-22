РУ
    20:00, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Новый аким избран в Кербулакском районе Жетысу

    18 января текущего года состоялись выборы акима Кербулакского района. По их итогам, набрав 80,9% голосов избирателей, акимом района был избран Жунусбеков Жанат Толегенович, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жунусбеков Жанат Толегенович
    Фото: акимат области Жетысу

    Жанат Жунусбеков в разные годы занимал ответственные должности в Алматинской области и области Жетысу. В последние годы он работал заместителем акима Кербулакского района.

    Отмечается, что за последние три года в Кербулакском районе был решен ряд системных проблем, которые накапливались десятилетиями. В настоящее время основные из них устранены, работа по дальнейшему социально-экономическому развитию территории будет продолжена.

    В свою очередь Жанат Жунусбеков заверил, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач и развития района.

    Ранее сообщалось о назначении руководителя департамента внутреннего госаудита по Акмолинской области.

    Серикболсын Сандыбаев возглавил управление предпринимательства и промышленности Улытау.

    Теги:
    Кадровые назначения Область Жетысу Назначения Выборы акимов Акимат
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
