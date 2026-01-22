Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана

Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева в 2006 году.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2009 году работал экспертом департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК.

В 2009–2011 годах был третьим секретарем департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2011–2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в Посольстве Казахстана в Таиланде.

В 2017 году был первым секретарем Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарем департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2018 по 2020 годы являлся руководителем Секретариата службы обеспечения, директором департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

В 2020–2023 годах занимал должности советника, руководителя пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации — официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором департамента коммуникаций МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Советника II класса. Владеет английским и турецким языками.