РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана

    Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации — Официальным представителем МИД Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана
    Фото: МИД РК

    Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева в 2006 году.

    Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В 2009 году работал экспертом департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК. 

    В 2009–2011 годах был третьим секретарем департамента администрации и контроля МИД РК.

    В 2011–2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в Посольстве Казахстана в Таиланде.

    В 2017 году был первым секретарем Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарем департамента Азии и Африки МИД РК.

    С 2018 по 2020 годы являлся руководителем Секретариата службы обеспечения, директором департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

    В 2020–2023 годах занимал должности советника, руководителя пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.

    До назначения председателем Комитета международной информации — официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором департамента коммуникаций МИД РК.

    Имеет дипломатический ранг Советника II класса. Владеет английским и турецким языками.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения МИД РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают