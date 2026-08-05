Здание Курултая в Астане получило официальную вывеску

Новая вывеска появилась вместо надписи «Қазақстан Республикасының Парламенті».

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, согласно которой двухпалатный Парламент, состоявший из Сената и Мажилиса, был преобразован в новый высший представительный и законодательный орган страны — Курултай.

Ранее агентству Kazinform в аппарате Сената сообщили, что оба здания парламентского комплекса полностью готовы к работе нового законодательного органа. Здания расположена по адресам Мәңгілік Ел, 2 и Мәңгілік Ел, 4 и соединены между собой переходной галереей. В них размещены залы пленарных заседаний, кабинеты депутатов и комитетов, библиотека, помещения для международных встреч, а также зал совместных заседаний на 400 мест.

Первый депутатский корпус Курултая будет сформирован по итогам выборов, назначенных на 23 августа 2026 года. В него войдут 145 народных избранников, срок полномочий которых составит пять лет.

На сегодня ЦИК уже зарегистрировал списки кандидатов от семи партий: «Әділет», ОСДП, «Байтақ», НПК, «Ауыл», «Ак жол», Respublica.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место.

23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, которая продлится до 00:00 22 августа.

По данным ЦИК на предстоящих выборах смогут проголосовать более 12,6 млн граждан.

Избирателям также показали образец бюллетеня.

Также в ЦИК ранее разъяснили, как оформить временную регистрацию в день выборов в Казахстане онлайн.