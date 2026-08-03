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    Временную регистрацию в день выборов в Казахстане можно будет оформить онлайн

    Онлайн-сервисы, которые помогут гражданам проголосовать, будут запущены в Казахстане. Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, передает агентство Kazinform.

    Временную регистрацию в день выборов в Казахстане можно будет оформить онлайн
    Фото: ЦИК

    Благодаря этим сервисам члены участковой избирательной комиссии смогут проверить адрес регистрации гражданина. Это необходимо для его включения в список избирателей. Для этого гражданин должен обязательно обратиться с соответствующим заявлением. Второй сервис, о котором рассказали на заседании Центризбиркома, позволит гражданам, не имеющим регистрации, получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Оба этих сервиса важны для того, чтобы помочь казахстанцам реализовать свои избирательные права.

    — Члены участковых избирательных комиссий, которым разрешен доступ к сервису через портал eGov, при письменном обращении гражданина могут получить информацию о месте его постоянной регистрации. При подтверждении сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка комиссия принимает решение о включении его в список избирателей. Данный сервис будет доступен на 5106 избирательных участках. Также в целях реализации избирательного права граждан, снятых с регистрации по месту жительства и не включенных ранее в списки избирателей, в день голосования допускается их временная регистрация по адресу, где расположен участок, — проинформировал Мухтар Ерман.

    Отдельное внимание на заседании было уделено механизмам контроля и недопустимости многократной регистрации граждан. Отметим, что проекты реализуются совместно Центральной избирательной комиссией, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Министерством внутренних дел.

    Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

    В Центризбиркоме показали образец бюллетеня на выборах депутатов Курултая.

    На заседании ЦИК председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров поручил уточнить списки студентов в преддверии предстоящих выборов в Курултай.

    Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

    Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

    Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

    Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.

    Выборы-2026 ЦИК Выборы в Курултай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор