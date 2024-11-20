Завершился официальный визит Главы государства в Сербию

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию. Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

Сегодня Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

В рамках официального визита Президента Казахстана в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с Премьер-министром Республики Сербия Милошем Вучевичем. А после посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности.

С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.