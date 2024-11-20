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    21:24, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Завершился официальный визит Главы государства в Сербию

    В аэропорту Белграда Касым-Жомарта Токаева проводил Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Завершился официальный визит Главы государства в Сербию
    Фото: Акорда
    Завершился официальный визит Главы государства в Сербию
    Фото: Акорда
    Завершился официальный визит Главы государства в Сербию
    Фото: Акорда
    Завершился официальный визит Главы государства в Сербию
    Фото: Акорда

    Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию. Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

    Сегодня Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

    В рамках официального визита Президента Казахстана в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

    Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

    По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

    Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с Премьер-министром Республики Сербия Милошем Вучевичем. А после посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности.

    С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Акорда Казахстан Сотрудничество Сербия Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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