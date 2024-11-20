Глава государства посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.

Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, сегодня в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.