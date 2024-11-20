Глава государства посетил выставку продукции сербской оборонной промышленности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме «Батайница» под Белградом. Главу нашего государства сопровождал Президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.
На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.
Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.
Напомним, сегодня в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.
Главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.
По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.