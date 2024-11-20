Президент Казахстана встретился с Премьер-министром Сербии

В ходе встречи Глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с Президентом Александром Вучичем.

— Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам, — сказал он.

Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета.

Президент также заверил собеседника в том, что Правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.

Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.

Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.

Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с «зелеными» технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.

Ранее главы Казахстана и Сербии выступили перед представителями средств массовой информации, где Касым-Жомарт Токаев сообщил о возобновлении работы Делового совета с Сербией.

Напомним, сегодня в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате. А также переговоры в расширенном формате с участием делегаций обеих стран.

По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.