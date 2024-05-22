9 уголовных дел заведено по беспорядкам в столице Кыргызстана

Правоохранительными органами Кыргызстана по фактам беспорядков в Бишкеке, связанными с хулиганскими действиями, беспорядками, причинением физического и материального вреда иностранным гражданам 18 мая 2024 года, заведено 9 уголовных дел, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы МВД КР, следственными службами столицы и Чуйской области возбуждено 9 уголовных дел по статьям: хулиганство - 3, грабеж -1, разбой -1, массовые беспорядки - 3, возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозный межрегиональной вражды (розни) -1.

Потерпевшими признаны 33 гражданина, которым причинен имущественный и физический вред, предъявлено обвинение 10 гражданам, из них 6 гражданам Кыргызстана и 4 иностранным гражданам.

МВД продолжает выявлять всех участников противоправного антиобщественного деяния, лиц причастных к грабежам и избиениям иностранных граждан. В настоящее время расследования продолжаются. Все обстоятельства указанных событий будут тщательно расследованы.

Напомним, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов встретился с иностранными студентами медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК), которые подверглись нападению мародеров и хулиганов.

Трех подозреваемых в разбойном нападении на иностранцев в хостеле задержали в Бишкеке.

Шесть пакистанцев были задержаны при попытке незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.