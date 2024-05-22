6 пакистанцев задержаны при попытке незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу

При попытке незаконного пересечения государственной границы задержаны иностранные граждане. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР), передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению канала незаконной миграции, совместно с ПС ГКНБ, 20 мая 2024 года в 03:30 на участке ответственности пограничной заставы «Васильевка» при попытке незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана с Казахстаном были задержаны 6 граждан Исламской Республики Пакистан.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы КР, следственным отделом ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 37 и 378 ч.1 УК КР. Указанные иностранные граждане в порядке ст. 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению других лиц. причастных к указанному факту.

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