Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «полного и окончательного» режима прекращения огня между Израилем и Ираном, целью которого является завершение 12-дневного вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в понедельник вечером в своем официальном заявлении, опубликованном на платформе Truth Social.

— Если все пройдет так, как запланировано — а именно так и будет, — я поздравляю обе страны, Израиль и Иран, с выносливостью, мужеством и разумом, позволившими завершить то, что теперь можно назвать «Двенадцатидневной войной», — написал американский президент.

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG — The White House (@WhiteHouse) June 23, 2025

По словам Трампа, режим прекращения огня вступит в силу поэтапно: в течение первых шести часов стороны завершат текущие операции, а полное прекращение огня будет реализовано в течение суток. Он также добавил, что Иран начнет соблюдать режим немедленно, а Израиль — по истечении 12 часов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что соглашение было достигнуто после телефонного разговора Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отдельно отмечается, что к переговорам с иранской стороной были привлечены вице-президент США Джей Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Иранское согласие на прекращение огня, по информации Reuters, было получено после телефонного разговора премьер-министра Катара шейха Мухаммада бин Абдурахмана аль-Тани с представителями иранского руководства.

Как уточнил осведомленный источник, этот разговор состоялся вскоре после иранского ракетного удара по базе США в Катаре в ответ на удары США по ядерным объектам в Иране, произошедшие в воскресенье.

Президент Трамп в интервью NBC News выразил уверенность, что достигнутая договоренность будет длительной.

— Я считаю, что это перемирие — навсегда, — заявил он.

Иран подтвердил свое согласие на катарско-американское предложение, при этом официальный комментарий от Израиля на момент публикации пока не озвучен.

Однако источники в израильском правительстве ранее сообщали о стремлении завершить кампанию и довели это до Вашингтона.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», нанеся массированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В результате атаки погибли иранские специалисты-ядерщики, высокопоставленные офицеры вооруженных сил и командиры КСИР.

В ответ Тегеран задействовал ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанеся удары по израильской территории. Ключевым этапом эскалации стало прямое вмешательство США: американская стратегическая авиация нанесла удары по иранским ядерным объектам, включая подземный комплекс обогащения урана в Фордо.