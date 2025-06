Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «полного и окончательного» режима прекращения огня между Израилем и Ираном, целью которого является завершение 12-дневного вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в понедельник вечером в своем официальном заявлении, опубликованном на платформе Truth Social.

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG