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    18:35, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран утверждает, что целью удара был израильский разведцентр, а не больница

    Тегеран отрицает умышленную атаку на гражданскую инфраструктуру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран утверждает, что целью удара был израильский разведцентр, а не больница
    Фото: Ynet news

    Иранские государственные СМИ заявили, что целью утреннего ракетного удара стала военная инфраструктура Армии обороны Израиля, а не медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве.

    По информации агентства IRNA, ракета была направлена на крупный штаб командования и разведки израильской армии и расположенный рядом лагерь военной разведки в технологическом парке «Гав-Ям». Этот объект, как утверждается, граничит с больницей.

    — Военная инфраструктура была точной и прямой целью. Повреждения в больнице стали результатом ударной волны, — говорится в сообщении IRNA в Telegram.

    Ранее Израиль заявил, что ракета попала непосредственно в здание старого хирургического отделения медицинского центра «Сорока».

    Министерство здравоохранения Израиля назвало удар «военным преступлением», а политики подчеркнули, что госпиталь обслуживает как израильтян, так и палестинцев.

    В технологическом парке «Гав-Ям» размещаются ключевые подразделения израильской армии, отвечающие за киберразведку, военное управление и координацию операций.

    Иранская сторона настаивает, что удар был нанесен по военной цели, в то время как Израиль называет атаку сознательным ударом по гражданскому объекту.

    Напомним, ранее Израиль атаковал тяжеловодный иранский ядерный реактор в Араке.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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