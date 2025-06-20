Иран утверждает, что целью удара был израильский разведцентр, а не больница

Иранские государственные СМИ заявили, что целью утреннего ракетного удара стала военная инфраструктура Армии обороны Израиля, а не медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве.

По информации агентства IRNA, ракета была направлена на крупный штаб командования и разведки израильской армии и расположенный рядом лагерь военной разведки в технологическом парке «Гав-Ям». Этот объект, как утверждается, граничит с больницей.

— Военная инфраструктура была точной и прямой целью. Повреждения в больнице стали результатом ударной волны, — говорится в сообщении IRNA в Telegram.

Iran’s Tasnim News Agency publishes a map showing the precise targets of the Iranian missiles that struck the Israeli military’s communications, control, and intelligence headquarters at the Gav Yam Technology Complex, adjacent to Soroka Military Hospital in Beersheva. pic.twitter.com/QlX1QPtvDb — The Cradle (@TheCradleMedia) June 19, 2025

Ранее Израиль заявил, что ракета попала непосредственно в здание старого хирургического отделения медицинского центра «Сорока».

Министерство здравоохранения Израиля назвало удар «военным преступлением», а политики подчеркнули, что госпиталь обслуживает как израильтян, так и палестинцев.

В технологическом парке «Гав-Ям» размещаются ключевые подразделения израильской армии, отвечающие за киберразведку, военное управление и координацию операций.

Иранская сторона настаивает, что удар был нанесен по военной цели, в то время как Израиль называет атаку сознательным ударом по гражданскому объекту.

Напомним, ранее Израиль атаковал тяжеловодный иранский ядерный реактор в Араке.