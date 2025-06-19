Иранская баллистическая ракета нанесла удар по израильской больнице

По данным Армии обороны Израиля, утром 19 июня в рамках продолжающегося обмена ударами между Ираном и Израилем было выпущено около 30 баллистических ракет, часть из которых достигла центральных и южных районов Израиля.

В центральной части Израиля медики сообщают о трех пострадавших в тяжелом и среднем состоянии.

В медицинском центре «Сорока» на юге Израиля зафиксированы серьезные повреждения, включая разрушения в старом хирургическом корпусе. Генеральный директор больницы профессор Шломи Кодеш сообщил, что здание было эвакуировано заранее, а персонал и пациенты находились в укрытиях.

— Ракета попала в старое здание хирургического отделения в Сороке. Это относительно старое здание, которое было эвакуировано в последние дни», — цитирует Кодеша The Times of Israel.

— Другие здания больницы получили обширные повреждения. Все пациенты и весь персонал находились в убежищах. Несколько пострадавших, которые у нас есть, получили легкие ранения, в основном от ударной волны, — добавляет он.

Госпиталь призвал население не обращаться за медицинской помощью без крайней необходимости, часть пациентов будет переведена в другие учреждения.

Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по больнице террористическим актом и военным преступлением со стороны Ирана. По его словам, министерство заранее подготовилось к атаке, что позволило избежать масштабной трагедии.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что мишенью иранского удара стали беззащитные граждане — младенцы, матери, пожилые пациенты и медицинский персонал.

Он подчеркнул, что «Сорока» — это один из символов сосуществования, где работают евреи и арабы, а лечение получают как израильтяне, так и палестинцы.

Иранская сторона утверждает, что целью удара был находящийся поблизости военный объект, однако в Израиле заявляют, что ближайшая военная база расположена более чем в двух километрах от госпиталя.

Очевидцы сообщают, что после удара по зданию продолжал подниматься черный дым. Волонтеры и сотрудники медицинского центра называют случившееся чудом: несмотря на масштаб разрушений, большинство пациентов не пострадали.