Израиль атаковал тяжеловодный иранский ядерный реактор в Араке

Согласно сообщениям иранских СМИ, удар пришелся по району Хондаб в провинции Маркази, где расположен исследовательский комплекс, ранее известный как «реактор в Араке». Агентство ISNA уточняет, что персонал объекта был эвакуирован до атаки, риска радиационного заражения нет.

Армия обороны Израиля подтвердила авиаудар, заявив, что целью стал элемент конструкции герметичной оболочки реактора — ключевой компонент, связанный с производством плутония. Также, по заявлению военных, были поражены объект в Натанзе, названный «центром разработки ядерного оружия», и предприятия по производству компонентов для баллистических ракет.

За несколько часов до атаки израильские военные распространили предупреждение жителям Арака и Хондаба, призвав их немедленно покинуть дома. По утверждению Израиля, в этом районе размещена важная военная инфраструктура Ирана.

Реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов, неоднократно вызывал обеспокоенность МАГАТЭ, США и стран ЕС. Используемая в нем тяжелая вода позволяет производить плутоний, потенциально пригодный для создания ядерного оружия.

В рамках ядерной сделки 2015 года (СВПД) Иран обязался перепроектировать реактор под мирные цели и ограничить объемы производства плутония. Однако после выхода США из соглашения в 2018 году Тегеран заявил о возвращении к ряду прежних ядерных разработок. По последним данным, власти Ирана уведомили МАГАТЭ о намерении ввести реактор в эксплуатацию в следующем году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что поражен был реактор в Араке, а информации о поражении завода по производству тяжелой воды у организации нет.

МАГАТЭ сообщило, что реактор был в нерабочем состоянии и не содержал ядерных материалов, поэтому радиологических последствий не было.

МАГАТЭ ранее также призвало Израиль воздержаться от ударов по ядерным объектам, подчеркивая важность обеспечения безопасности инспектируемых площадок.

На фоне обмена ударами между сторонами в ночь на четверг также сообщалось о взрывах в Тегеране, Кередже, Иерусалиме и Тель-Авиве. В результате иранской ракетной атаки пострадали не менее четырех объектов на территории Израиля.

Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.