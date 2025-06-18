Глава МАГАТЭ: доказательств систематических усилий Ирана по созданию ядерного оружия нет

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.

— Мы не нашли доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия, — отметил он. — Если такие работы ведутся скрытно, то у нас нет возможности это зафиксировать.

«We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon.» @iaeaorg Director General affirms his agency’s findings about Iran’s nuclear program. pic.twitter.com/TmHx7rtfjJ — Christiane Amanpour (@amanpour) June 17, 2025

По словам главы агентства, деятельность, которая проходит вне поля зрения инспекторов, не поддается оценке. Тем не менее МАГАТЭ в своих отчетах неоднократно фиксировало высокие уровни обогащения урана на иранских объектах — до 60%, что значительно превышает порог, необходимый для мирных целей.

Гросси подчеркнул, что разговоры о возможных сроках создания ядерной бомбы в Иране пока остаются на уровне предположений и не опираются на конкретные данные:

— Это не вопрос ближайшего времени, возможно, даже не вопрос ближайших лет, — добавил он.

Эксперты считают уровень обогащения тревожным

Эксперты предупреждают, что обогащение урана до 60% выходит за рамки мирного использования. По их оценке, уран, обогащенный выше 20%, теоретически может быть использован в военных целях.

Топливо для атомных электростанций обычно имеет уровень обогащения 4–5%. Производство урана с концентрацией 60% не имеет объяснений с точки зрения гражданских программ.

— Можно сказать, что таким образом Иран хотел улучшить свои позиции на переговорах с США, но также можно расценивать это и как быстрое движение Тегерана в сторону создания атомной бомбы, — считает эксперт по безопасности из международной НКО Counter Extremism Project в интервью DW Ханс Якоб Шиндлер.

В связи с этим существуют подозрения о том, что Иран при необходимости может ускоренно довести обогащение до 90%, используя незадействованные мощности. Однако из урана с уровнем обогащения 60% теоретически тоже возможно создать ядерное взрывное устройство, если имеются соответствующие технологии.

Повреждения после атак Израиля

Напряженность вокруг иранской ядерной программы усилилась после атак Израиля на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо на прошлой неделе. Как сообщалось, в результате ударов были повреждены или уничтожены порядка 15 тысяч центрифуг. Также поступали сведения об убийстве иранских ученых, предположительно вовлеченных в ядерную программу.

Некоторые аналитики полагают, что эти события могут отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет назад. В то же время официальный Тегеран пока не делал заявлений о масштабах ущерба и перспективах восстановления.

Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.

Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.