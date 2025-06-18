Глава МАГАТЭ: доказательств систематических усилий Ирана по созданию ядерного оружия нет
Рафаэль Гросси допустил, что Тегеран может вести скрытные работы, недоступные инспекторам агентства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.
— Мы не нашли доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия, — отметил он. — Если такие работы ведутся скрытно, то у нас нет возможности это зафиксировать.
«We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon.» @iaeaorg Director General affirms his agency’s findings about Iran’s nuclear program. pic.twitter.com/TmHx7rtfjJ— Christiane Amanpour (@amanpour) June 17, 2025
По словам главы агентства, деятельность, которая проходит вне поля зрения инспекторов, не поддается оценке. Тем не менее МАГАТЭ в своих отчетах неоднократно фиксировало высокие уровни обогащения урана на иранских объектах — до 60%, что значительно превышает порог, необходимый для мирных целей.
Гросси подчеркнул, что разговоры о возможных сроках создания ядерной бомбы в Иране пока остаются на уровне предположений и не опираются на конкретные данные:
— Это не вопрос ближайшего времени, возможно, даже не вопрос ближайших лет, — добавил он.
Эксперты считают уровень обогащения тревожным
Эксперты предупреждают, что обогащение урана до 60% выходит за рамки мирного использования. По их оценке, уран, обогащенный выше 20%, теоретически может быть использован в военных целях.
Топливо для атомных электростанций обычно имеет уровень обогащения 4–5%. Производство урана с концентрацией 60% не имеет объяснений с точки зрения гражданских программ.
— Можно сказать, что таким образом Иран хотел улучшить свои позиции на переговорах с США, но также можно расценивать это и как быстрое движение Тегерана в сторону создания атомной бомбы, — считает эксперт по безопасности из международной НКО Counter Extremism Project в интервью DW Ханс Якоб Шиндлер.
В связи с этим существуют подозрения о том, что Иран при необходимости может ускоренно довести обогащение до 90%, используя незадействованные мощности. Однако из урана с уровнем обогащения 60% теоретически тоже возможно создать ядерное взрывное устройство, если имеются соответствующие технологии.
Повреждения после атак Израиля
Напряженность вокруг иранской ядерной программы усилилась после атак Израиля на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо на прошлой неделе. Как сообщалось, в результате ударов были повреждены или уничтожены порядка 15 тысяч центрифуг. Также поступали сведения об убийстве иранских ученых, предположительно вовлеченных в ядерную программу.
Некоторые аналитики полагают, что эти события могут отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет назад. В то же время официальный Тегеран пока не делал заявлений о масштабах ущерба и перспективах восстановления.
Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.
Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.