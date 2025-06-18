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    15:46, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава МАГАТЭ: доказательств систематических усилий Ирана по созданию ядерного оружия нет

    Рафаэль Гросси допустил, что Тегеран может вести скрытные работы, недоступные инспекторам агентства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Глава МАГАТЭ
    Фото: x.com / @rafaelmgrossi

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.

    — Мы не нашли доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия, — отметил он. — Если такие работы ведутся скрытно, то у нас нет возможности это зафиксировать.

    По словам главы агентства, деятельность, которая проходит вне поля зрения инспекторов, не поддается оценке. Тем не менее МАГАТЭ в своих отчетах неоднократно фиксировало высокие уровни обогащения урана на иранских объектах — до 60%, что значительно превышает порог, необходимый для мирных целей.

    Гросси подчеркнул, что разговоры о возможных сроках создания ядерной бомбы в Иране пока остаются на уровне предположений и не опираются на конкретные данные:

    — Это не вопрос ближайшего времени, возможно, даже не вопрос ближайших лет, — добавил он.

    Эксперты считают уровень обогащения тревожным

    Эксперты предупреждают, что обогащение урана до 60% выходит за рамки мирного использования. По их оценке, уран, обогащенный выше 20%, теоретически может быть использован в военных целях.

    Топливо для атомных электростанций обычно имеет уровень обогащения 4–5%. Производство урана с концентрацией 60% не имеет объяснений с точки зрения гражданских программ.

    — Можно сказать, что таким образом Иран хотел улучшить свои позиции на переговорах с США, но также можно расценивать это и как быстрое движение Тегерана в сторону создания атомной бомбы, — считает эксперт по безопасности из международной НКО Counter Extremism Project в интервью DW Ханс Якоб Шиндлер.

    В связи с этим существуют подозрения о том, что Иран при необходимости может ускоренно довести обогащение до 90%, используя незадействованные мощности. Однако из урана с уровнем обогащения 60% теоретически тоже возможно создать ядерное взрывное устройство, если имеются соответствующие технологии.

    Повреждения после атак Израиля

    Напряженность вокруг иранской ядерной программы усилилась после атак Израиля на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо на прошлой неделе. Как сообщалось, в результате ударов были повреждены или уничтожены порядка 15 тысяч центрифуг. Также поступали сведения об убийстве иранских ученых, предположительно вовлеченных в ядерную программу.

    Некоторые аналитики полагают, что эти события могут отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет назад. В то же время официальный Тегеран пока не делал заявлений о масштабах ущерба и перспективах восстановления.

    Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.

    Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.

    Теги:
    МАГАТЭ Ближний Восток Иран Ядерное оружие Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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