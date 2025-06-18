Власти Ирана попросили население удалить WhatsApp

Государственное телевидение Ирана во вторник призвало граждан удалить со смартфонов приложение WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче пользовательских данных Израилю. При этом никаких конкретных доказательств в эфире приведено не было.

Компания WhatsApp, принадлежащая корпорации Meta, в официальном заявлении отвергла обвинения, заявив, что «озабочена тем, что эти ложные сообщения могут стать предлогом для блокировки сервиса в то время, когда людям особенно важно оставаться на связи».

— Мы не отслеживаем точное местоположение пользователей, не сохраняем логи общения и не передаем массовую информацию каким-либо правительствам, — подчеркнули в компании.

WhatsApp также напомнил, что использует сквозное шифрование, при котором только отправитель и получатель могут видеть содержание сообщений. Даже если данные будут перехвачены, они останутся недоступными без специального ключа.

В то же время эксперты указывают, что приложение всё же может собирать незашифрованные метаданные.

— Это давняя проблема, из-за которой некоторые пользователи предпочитают не использовать WhatsApp, — пояснил профессор инженерного факультета Корнеллского университета Грегори Фалько агентству Associated Press.

По его словам, еще один повод для беспокойства — хранение данных за пределами страны, что поднимает вопросы цифрового суверенитета.

— Государства должны размещать и обрабатывать данные на собственной территории, используя собственные алгоритмы. Доверие к глобальной инфраструктуре хранения данных снижается, — добавил он.

В Иране доступ к социальным сетям периодически ограничивается. Несмотря на официальные запреты, многие пользователи обходят их с помощью VPN. В 2022 году, на фоне массовых протестов после смерти арестованной полицией нравов женщины, власти заблокировали WhatsApp и Google Play, однако запрет был снят к концу 2024 года.

До этого WhatsApp оставался одним из самых популярных мессенджеров в стране наряду с Telegram и Instagram.

Также отметим, что во вторник Управление кибербезопасности Ирана запретило правительственным чиновникам и их службам безопасности использовать все подключенные к Интернету устройства.

Директива, которая распространяется на смартфоны, умные часы, планшеты и другие подключенные устройства, по-видимому, направлена на предотвращение инцидентов, подобных «пейджерной атаке» Израиля на членов «Хезболлы», совершенной в прошлом году.

Во вторник один из ведущих государственных банков Ирана Sepah Bank подвергся масштабной кибератаке хакерской группы, вызвавшей перебои в обслуживании клиентов и доступе к банковским системам.

Тем временем президент США заявил, что способны устранить Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но пока не планируют его ликвидацию.