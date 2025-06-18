США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана — Трамп

— Мы точно знаем, где прячется так называемый «верховный лидер». Он — легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его выводить (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе, — заявил Дональд Трамп.

Хотя изначально президент наложил вето на план Израиля по устранению Хаменеи в минувшие выходные, и Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дали понять, что страны почти устали ждать, пока Тегеран откажется от своей ядерной программы.

В марте директор разведки Тулси Габбард заявила, что Иран далек от разработки ядерной бомбы, что противоречит заявлениям Нетаньяху.

Реза Пехлеви, 64-летний сын последнего иранского шаха, союзника США, Мохаммед Реза Пехлеви (бежал из страны в 1979 году), во вторник призвал иранцев поднять восстание с целью свержения правительства.

— Аппарат репрессий режима разваливается. Теперь нужно только общенациональное восстание, чтобы положить конец этому кошмару раз и навсегда. Сейчас самое время восстать, время вернуть Иран.

Пехлеви утверждал, что «Иран не скатится в гражданскую войну или нестабильность. У нас есть план будущего Ирана и его процветания. Мы готовы к первым ста дням после падения, к переходному периоду для создания национального и демократического правительства».

Ранее сообщалось, что в США группа республиканцев и демократов хочет провести голосование по резолюции, требующей от администрации получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.