США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана — Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что США «точно знают», где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но позволяют ему жить «пока», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на New York Post.
— Мы точно знаем, где прячется так называемый «верховный лидер». Он — легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его выводить (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе, — заявил Дональд Трамп.
Хотя изначально президент наложил вето на план Израиля по устранению Хаменеи в минувшие выходные, и Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дали понять, что страны почти устали ждать, пока Тегеран откажется от своей ядерной программы.
В марте директор разведки Тулси Габбард заявила, что Иран далек от разработки ядерной бомбы, что противоречит заявлениям Нетаньяху.
Реза Пехлеви, 64-летний сын последнего иранского шаха, союзника США, Мохаммед Реза Пехлеви (бежал из страны в 1979 году), во вторник призвал иранцев поднять восстание с целью свержения правительства.
— Аппарат репрессий режима разваливается. Теперь нужно только общенациональное восстание, чтобы положить конец этому кошмару раз и навсегда. Сейчас самое время восстать, время вернуть Иран.
Пехлеви утверждал, что «Иран не скатится в гражданскую войну или нестабильность. У нас есть план будущего Ирана и его процветания. Мы готовы к первым ста дням после падения, к переходному периоду для создания национального и демократического правительства».
Ранее сообщалось, что в США группа республиканцев и демократов хочет провести голосование по резолюции, требующей от администрации получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.