Конгрессмены стремятся ограничить полномочия Трампа по вмешательству в конфликт Израиля и Ирана
В США группа республиканцев и демократов хочет провести голосование по резолюции, требующей от администрации получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Возникающая коалиция объединяет как консервативных сторонников президента Дональда Трампа, так и прогрессивных демократов, которые являются противниками участия США в иностранных конфликтах, особенно без одобрения Конгресса.
Член палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от Кентукки), либертарианец, не побоявшийся выступить против Трампа по финансовым вопросам, объединяется с членом палаты представителей Ро Ханной (демократ от Калифорнии), чтобы попытаться провести голосование по резолюции о полномочиях в войне, которая потребует от администрации получить одобрение Конгресса, прежде чем она сможет принять участие в конфликте каким-либо значимым образом.
— Это не наша война. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией, — написал Томас Мэсси в социальной сети Х.
Его заявление привело к тому, что прогрессивные демократы дали обещание поддержать законопроект, включая членов Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес из Нью-Йорка и Рашида Тлаиб из Мичигана.
— Я с нетерпением жду возможности поддержать эту резолюцию. Американский народ больше на это не купится. Нам лгали об «оружии массового уничтожения» в Ираке, которое убило миллионы людей и навсегда изменило жизни. Трамп не может начать войну без голосования в Конгрессе, — заявила Рашида Тлаиб.
Мэсси и Ханна планируют представить эту меру как привилегированную резолюцию, которая вынудит провести голосование всей Палаты в течение нескольких дней. Спикер Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, который тесно связан с Трампом, может иметь возможность отменить привилегию, поскольку это резолюция о военных полномочиях.
В Капитолии сенатор Тим Кейн, демократ из Вирджинии, возглавляет усилия по запрету Трампу в одностороннем порядке втягивать США в войну с Ираном.
— Я глубоко обеспокоен тем, что недавняя эскалация военных действий между Израилем и Ираном может быстро втянуть Соединенные Штаты в еще один бесконечный конфликт. Американский народ не заинтересован в отправке военнослужащих на очередную вечную войну на Ближнем Востоке, — сообщил Тим Кейн.
Мэсси и Ханна также выступили соавторами аналогичной резолюции во время первой администрации Трампа, стремящейся ограничить участие США в войне в Йемене. Трамп не подписал резолюцию, которая была принята Палатой представителей и Сенатом, но в конечном счете отказался от попыток американских военных сыграть активную роль.
Ранее сообщалось о предостережении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, что вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведёт к разрастанию войны на Ближнем Востоке.