Конгрессмены стремятся ограничить полномочия Трампа по вмешательству в конфликт Израиля и Ирана

Возникающая коалиция объединяет как консервативных сторонников президента Дональда Трампа, так и прогрессивных демократов, которые являются противниками участия США в иностранных конфликтах, особенно без одобрения Конгресса.

Член палаты представителей Томас Мэсси (республиканец от Кентукки), либертарианец, не побоявшийся выступить против Трампа по финансовым вопросам, объединяется с членом палаты представителей Ро Ханной (демократ от Калифорнии), чтобы попытаться провести голосование по резолюции о полномочиях в войне, которая потребует от администрации получить одобрение Конгресса, прежде чем она сможет принять участие в конфликте каким-либо значимым образом.

— Это не наша война. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией, — написал Томас Мэсси в социальной сети Х.

Его заявление привело к тому, что прогрессивные демократы дали обещание поддержать законопроект, включая членов Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес из Нью-Йорка и Рашида Тлаиб из Мичигана.

— Я с нетерпением жду возможности поддержать эту резолюцию. Американский народ больше на это не купится. Нам лгали об «оружии массового уничтожения» в Ираке, которое убило миллионы людей и навсегда изменило жизни. Трамп не может начать войну без голосования в Конгрессе, — заявила Рашида Тлаиб.

Мэсси и Ханна планируют представить эту меру как привилегированную резолюцию, которая вынудит провести голосование всей Палаты в течение нескольких дней. Спикер Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, который тесно связан с Трампом, может иметь возможность отменить привилегию, поскольку это резолюция о военных полномочиях.

В Капитолии сенатор Тим Кейн, демократ из Вирджинии, возглавляет усилия по запрету Трампу в одностороннем порядке втягивать США в войну с Ираном.

— Я глубоко обеспокоен тем, что недавняя эскалация военных действий между Израилем и Ираном может быстро втянуть Соединенные Штаты в еще один бесконечный конфликт. Американский народ не заинтересован в отправке военнослужащих на очередную вечную войну на Ближнем Востоке, — сообщил Тим Кейн.

Мэсси и Ханна также выступили соавторами аналогичной резолюции во время первой администрации Трампа, стремящейся ограничить участие США в войне в Йемене. Трамп не подписал резолюцию, которая была принята Палатой представителей и Сенатом, но в конечном счете отказался от попыток американских военных сыграть активную роль.

Ранее сообщалось о предостережении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, что вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведёт к разрастанию войны на Ближнем Востоке.