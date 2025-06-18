Кая Каллас: Вмешательство США приведёт к разрастанию конфликта на Ближнем Востоке

Потенциальное военное вмешательство Соединённых Штатов приведёт к тому, что конфликт между Ираном и Израилем «определённо распространится» на весь Ближний Восток и приобретёт ещё более масштабный и опасный характер. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Её предупреждение прозвучало после того, как Дональд Трамп открыто высказал предположение, что его страна, ярый сторонник Израиля, может применить практический подход для прекращения военных действий.

— Возможно, мы вмешаемся. Но в данный момент мы в этом не участвуем, — сказал американский лидер в воскресенье в интервью ABC News.

Позже он сказал, что США «сбросят перчатки нанесут удар», если Иран «тронет американские войска».

Во вторник Каллас дала понять, что Европейский союз не поддержит вступление Соединённых Штатов в войну.

— Если дело дойдёт до вмешательства, то весь регион определённо окажется втянутым в более широкий конфликт. А это не отвечает ничьим интересам, — сказала глава европейской дипломатии после видеоконференции с 27 министрами иностранных дел ЕС.

— В нашей беседе госсекретарь Рубио подчеркнул, что не в их интересах вовлечение в этот конфликт, — добавила она, имея в виду разговор с американским коллегой, состоявшийся в понедельник.

Каллас также высказалась по поводу заявленной Трампом цели добиться «реального завершения» и полного отказа Ирана от своей ядерной программы. Это расходится с давней позицией ЕС, которая заключается в том, чтобы не допустить разработки Ираном ядерного оружия, но разрешив использование ядерных технологий в гражданских целях.

— Мы нацелены на нечто большее, чем просто прекращение огня, — сказал Трамп после того, как досрочно покинул саммит G7 в Канаде. На вопрос о том, чего ждёт Вашингтон, президент ответил: «Конца, настоящего конца, а не прекращения огня».

Напомним, Дональд Трамп в понедельник объявил о досрочном возвращении в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, чтобы отслеживать развитие событий на Ближнем Востоке. США направили авианосец «USS Nimitz» на Ближний Восток. Ранее издание Axios заявило о том, что Израиль призывает США вступить в войну с Ираном. Экс-глава британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс также заявил о том, что «цель Израиля — втянуть американцев в конфликт».

Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами.

МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта.