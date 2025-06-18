МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта

В документе также отмечено, что нынешняя эскалация создает риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе и в первую очередь в сопредельных с Израилем и Ираном государствах.

Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН.

Кроме того, Россия отмечает четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовности к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, снимающих любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений.

- Цели ядерного нераспространения, фундаментальной основой которого является ДНЯО, не должны достигаться путем агрессии и ценой невинных жертв, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. 16 июня официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров сообщил, что в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, в Израиле — 219. Посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме. Дипломаты поддерживают постоянную связь с гражданами.