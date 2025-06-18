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    02:33, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта

    Россия исходит из того, что урегулирование между Израилем и Ираном может быть надежно обеспечено только путем дипломатии и переговоров, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Фото: © Софья Сандурская/ ТАСС

    В документе также отмечено, что нынешняя эскалация создает риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе и в первую очередь в сопредельных с Израилем и Ираном государствах.

    Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН.

    Кроме того, Россия отмечает четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовности к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, снимающих любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений.

    - Цели ядерного нераспространения, фундаментальной основой которого является ДНЯО, не должны достигаться путем агрессии и ценой невинных жертв, - сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. 16 июня официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров сообщил, что в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, в Израиле — 219. Посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме. Дипломаты поддерживают постоянную связь с гражданами.

    Теги:
    Иран Россия Израиль
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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