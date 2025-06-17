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    12:52, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп досрочно покидает саммит G7

    Президент Дональд Трамп в понедельник объявил о досрочном возвращении в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, чтобы отслеживать развитие событий на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realdonaldtrump

    «Я должен вернуться как можно скорее», — сказал Трамп журналистам на саммите. Ранее Белый дом заявил, что он вернется в США «в связи с событиями на Ближнем Востоке».

    «Я уезжаю раньше по очевидным причинам», — добавил Трамп, не уточнив подробностей.

    Первоначально планировалось, что Трамп останется в Канаде до позднего вечера вторника.

    «Я думаю, Иран сейчас фактически находится за столом переговоров и готов заключить сделку. И как только я уеду отсюда, мы начнём действовать», — заявил Трамп после встречи с лидерами в городе Кананаскис.

    Сначала Трамп дал понять, что не собирается подписывать совместное заявление лидеров G7 с призывом к деэскалации между Израилем и Ираном. Однако позднее в понедельник «Большая семерка» опубликовала заявление, которое, по всей видимости, получило одобрение Трампа.

    «Мы призываем к разрешению иранского кризиса, которое должно привести к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», — говорится в заявлении.

    Данное заявление появилось вскоре после публикации Трампом в социальной сети Truth Social предупреждения:

    «Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!»

    Ранее Дональд Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, призвав конфликтующие стороны к перемирию.

    Теги:
    Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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