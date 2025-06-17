Трамп досрочно покидает саммит G7

«Я должен вернуться как можно скорее», — сказал Трамп журналистам на саммите. Ранее Белый дом заявил, что он вернется в США «в связи с событиями на Ближнем Востоке».

«Я уезжаю раньше по очевидным причинам», — добавил Трамп, не уточнив подробностей.

Первоначально планировалось, что Трамп останется в Канаде до позднего вечера вторника.

«Я думаю, Иран сейчас фактически находится за столом переговоров и готов заключить сделку. И как только я уеду отсюда, мы начнём действовать», — заявил Трамп после встречи с лидерами в городе Кананаскис.

Сначала Трамп дал понять, что не собирается подписывать совместное заявление лидеров G7 с призывом к деэскалации между Израилем и Ираном. Однако позднее в понедельник «Большая семерка» опубликовала заявление, которое, по всей видимости, получило одобрение Трампа.

«Мы призываем к разрешению иранского кризиса, которое должно привести к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Данное заявление появилось вскоре после публикации Трампом в социальной сети Truth Social предупреждения:

«Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!»

Ранее Дональд Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, призвав конфликтующие стороны к перемирию.