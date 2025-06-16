Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном

- Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат ее, точно так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить сделку, – написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

Трамп отметил, что в ходе своего первого президентского срока он остановил конфликт между Сербией и Косово, а также между Египтом и Эфиопией.

- Точно так же скоро у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч, – добавил президент США.

Трамп отклонил предложение Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщил NBC News американский чиновник.

Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, и сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки, заявили ведущей программы «Встречи с прессой» Кристен Уэлкер, что Соединенным Штатам следует проявлять осторожность, вступая в военный конфликт с Ираном.

В свою очередь, Израиль через западные страны, выступающие в качестве посредников, попросил Иран прекратить атаки и вернуться к ядерным переговорам, сообщил NBC News высокопоставленный иранский источник в Тегеране.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скептически отнесся к заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о готовности исламской республики прекратить наносить удары по еврейскому государству, если Израиль остановит свою агрессию.