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    12:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном

    Президент Дональд Трамп пообещал мир между Израилем и Ираном, призвав конфликтующие стороны к перемирию в социальной сети Truth Social, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп Үндістан мен Пәкістан бітімге келгені туралы хабарлады
    Фото: АА

    - Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат ее, точно так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить сделку, – написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

    Трамп отметил, что в ходе своего первого президентского срока он остановил конфликт между Сербией и Косово, а также между Египтом и Эфиопией.

    - Точно так же скоро у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч, – добавил президент США.

    Трамп отклонил предложение Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщил NBC News американский чиновник.

    Сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, и сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки, заявили ведущей программы «Встречи с прессой» Кристен Уэлкер, что Соединенным Штатам следует проявлять осторожность, вступая в военный конфликт с Ираном.

    В свою очередь, Израиль через западные страны, выступающие в качестве посредников, попросил Иран прекратить атаки и вернуться к ядерным переговорам, сообщил NBC News высокопоставленный иранский источник в Тегеране.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скептически отнесся к заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о готовности исламской республики прекратить наносить удары по еврейскому государству, если Израиль остановит свою агрессию.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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