Нетаньяху скептически принял слова Ирана о готовности прекратить удары по Израилю

По его мнению, выступая с таким заявлением, Иран «поступает недобросовестно».

— Вопрос не в деэскалации. Вопрос не в прекращении огня. Вопрос в прекращении того, что угрожает нашему выживанию, и мы намерены остановить их, — добавил Нетаньяху.

Ранее Арагчи заявил, что защита Ирана «полностью легитимна» и что «если агрессия [Израиля] прекратится, естественно, прекратятся и ответные действия» Тегерана. Глава МИД исламской республики также отметил, что Израиль «не хочет никакого соглашения по ядерной теме, не хочет переговоров и не хочет дипломатии».

По информации Би-би-си, в течение воскресенья Иран и Израиль продолжали обмениваться ударами.

В интервью ABC News Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт.

Он подчеркнул, что не возражает, если Владимир Путин возьмет на себя роль посредника в установлении мира между Ираном и Израилем.

Экстренные службы Израиля сообщают о пожаре в Хайфе, который начался после попадания иранской ракеты.

Израиль нанес удар по одному из зданий, относящихся к министерству иностранных дел Исламской Республики. Об этом заявил замглавы МИД Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

— Израиль нанес преднамеренный и безжалостный удар по одному из зданий министерства иностранных дел Ирана. <…> Несколько гражданских лиц получили ранения, в том числе ряд моих коллег, — написал он в Х.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

По информации ИРНА, иранские ракеты достигли Тель-Авива, Хайфы и Ашкелона.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится».

Президент Ирана сказал Макрону, что переговоров с США не будет, пока израильские удары не прекратятся.

Как отмечает издание Аxios, Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.