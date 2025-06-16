Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами

Согласно данным израильских служб экстренной помощи, в результате очередной волны иранских ракетных ударов по Петах-Тикве, Хайфе и Бней-Браку погибли три женщины и пять мужчин, включая пожилых людей. В городе Хайфа под завалами были обнаружены тела троих погибших, что подтвердил мэр города Йона Яхав.

— Все трое работали на стратегически важном объекте. Мы давно считали, что он должен быть перенесен из жилого района, — отметил он в комментарии израильскому 12-му телеканалу.

Израильские власти сообщили, что общее число пострадавших составляет 287 человек, включая детей, травмированных осколками стекла. В Шнайдеровской детской больнице находятся двое пациентов в состоянии средней тяжести, еще один взрослый — в критическом. Остальные получили легкие ранения или страдают от шока.

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе ночной атаки по Израилю было выпущено около 40 баллистических ракет. С начала конфликта в пятницу, по данным Армии обороны Израиля, Иран выпустил порядка 350 ракет, 24 из которых привели к гибели людей.

Iran launched a heavy barrage of missiles at Israeli targets early Monday, hitting Tel Aviv and Haifa and igniting large-scale fires and destruction, in what regional sources described as the most intense assault to date.https://t.co/HyqjlTL6Co pic.twitter.com/2Ipi99z3h2 — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 16, 2025

Израильские военные также отчитались о перехвате восьми беспилотников над морем с помощью новой системы ПВО BARAK MX, размещенной на корветах класса Sa’ar 6. Еще одна ракета, запущенная с территории Йемена, не достигла израильской границы и упала в открытой местности.

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «заплатит цену — и очень скоро».

Израильские авиаудары по территории Ирана продолжаются. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» в Тегеране.

⭕️ The IDF precisely struck command centers belonging to the Quds Force of the IRGC and the Iranian military.



In these command centers, Quds operatives advanced terrorist attacks against the State of Israel using the proxies of the Iranian Regime in the Middle East. pic.twitter.com/wSVZB0QnyJ — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025

По данным иранского агентства Tasnim, в провинции Зенджан в результате удара погибли командир Корпуса стражей исламской революции Реза Наджафи и солдат Хасан Расули. Всего с пятницы в Иране жертвами израильских ударов стали более 220 человек, включая женщин, детей и высокопоставленных военных.

Кроме того, Иран в воскресенье казнил мужчину, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Им оказался Эсмаил Фекри. Это уже третья казнь по обвинению в шпионаже за последние недели, отмечают иранские СМИ.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность эскалацией и призвал стороны к деэскалации, заявив, что «надеется на сделку», но заверил, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

Армия обороны Израиля в очередной раз призвала население следовать указаниям службы тыла и укрываться при срабатывании сирен воздушной тревоги, особенно в районах Тель-Авива, Хайфы и Беэр-Шевы, являющихся основными целями иранских обстрелов.

Накануне появились сообщения о том, что Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

При этом Израиль заявил о завершении ударов по инфраструктуре ядерного проекта Ирана.