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    15:13, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами

    Продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем привел к новым жертвам: в ночь на понедельник в результате обстрелов центрального и северного Израиля погибли не менее восьми человек, еще около 300 получили ранения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран и Израиль продолжают обмен ударами
    Фото: x.com / @idfonline

    Согласно данным израильских служб экстренной помощи, в результате очередной волны иранских ракетных ударов по Петах-Тикве, Хайфе и Бней-Браку погибли три женщины и пять мужчин, включая пожилых людей. В городе Хайфа под завалами были обнаружены тела троих погибших, что подтвердил мэр города Йона Яхав.

    — Все трое работали на стратегически важном объекте. Мы давно считали, что он должен быть перенесен из жилого района, — отметил он в комментарии израильскому 12-му телеканалу.

    Израильские власти сообщили, что общее число пострадавших составляет 287 человек, включая детей, травмированных осколками стекла. В Шнайдеровской детской больнице находятся двое пациентов в состоянии средней тяжести, еще один взрослый — в критическом. Остальные получили легкие ранения или страдают от шока.

    ЦАХАЛ сообщил, что в ходе ночной атаки по Израилю было выпущено около 40 баллистических ракет. С начала конфликта в пятницу, по данным Армии обороны Израиля, Иран выпустил порядка 350 ракет, 24 из которых привели к гибели людей.

    Израильские военные также отчитались о перехвате восьми беспилотников над морем с помощью новой системы ПВО BARAK MX, размещенной на корветах класса Sa’ar 6. Еще одна ракета, запущенная с территории Йемена, не достигла израильской границы и упала в открытой местности.

    На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «заплатит цену — и очень скоро».

    Израильские авиаудары по территории Ирана продолжаются. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» в Тегеране.

    По данным иранского агентства Tasnim, в провинции Зенджан в результате удара погибли командир Корпуса стражей исламской революции Реза Наджафи и солдат Хасан Расули. Всего с пятницы в Иране жертвами израильских ударов стали более 220 человек, включая женщин, детей и высокопоставленных военных.

    Кроме того, Иран в воскресенье казнил мужчину, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Им оказался Эсмаил Фекри. Это уже третья казнь по обвинению в шпионаже за последние недели, отмечают иранские СМИ.

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность эскалацией и призвал стороны к деэскалации, заявив, что «надеется на сделку», но заверил, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

    Армия обороны Израиля в очередной раз призвала население следовать указаниям службы тыла и укрываться при срабатывании сирен воздушной тревоги, особенно в районах Тель-Авива, Хайфы и Беэр-Шевы, являющихся основными целями иранских обстрелов.

    Накануне появились сообщения о том, что Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.

    При этом Израиль заявил о завершении ударов по инфраструктуре ядерного проекта Ирана.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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