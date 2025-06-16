Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами
Продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем привел к новым жертвам: в ночь на понедельник в результате обстрелов центрального и северного Израиля погибли не менее восьми человек, еще около 300 получили ранения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным израильских служб экстренной помощи, в результате очередной волны иранских ракетных ударов по Петах-Тикве, Хайфе и Бней-Браку погибли три женщины и пять мужчин, включая пожилых людей. В городе Хайфа под завалами были обнаружены тела троих погибших, что подтвердил мэр города Йона Яхав.
— Все трое работали на стратегически важном объекте. Мы давно считали, что он должен быть перенесен из жилого района, — отметил он в комментарии израильскому 12-му телеканалу.
Израильские власти сообщили, что общее число пострадавших составляет 287 человек, включая детей, травмированных осколками стекла. В Шнайдеровской детской больнице находятся двое пациентов в состоянии средней тяжести, еще один взрослый — в критическом. Остальные получили легкие ранения или страдают от шока.
ЦАХАЛ сообщил, что в ходе ночной атаки по Израилю было выпущено около 40 баллистических ракет. С начала конфликта в пятницу, по данным Армии обороны Израиля, Иран выпустил порядка 350 ракет, 24 из которых привели к гибели людей.
Iran launched a heavy barrage of missiles at Israeli targets early Monday, hitting Tel Aviv and Haifa and igniting large-scale fires and destruction, in what regional sources described as the most intense assault to date.https://t.co/HyqjlTL6Co pic.twitter.com/2Ipi99z3h2— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 16, 2025
Израильские военные также отчитались о перехвате восьми беспилотников над морем с помощью новой системы ПВО BARAK MX, размещенной на корветах класса Sa’ar 6. Еще одна ракета, запущенная с территории Йемена, не достигла израильской границы и упала в открытой местности.
На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «заплатит цену — и очень скоро».
Израильские авиаудары по территории Ирана продолжаются. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» в Тегеране.
⭕️ The IDF precisely struck command centers belonging to the Quds Force of the IRGC and the Iranian military.— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025
In these command centers, Quds operatives advanced terrorist attacks against the State of Israel using the proxies of the Iranian Regime in the Middle East. pic.twitter.com/wSVZB0QnyJ
По данным иранского агентства Tasnim, в провинции Зенджан в результате удара погибли командир Корпуса стражей исламской революции Реза Наджафи и солдат Хасан Расули. Всего с пятницы в Иране жертвами израильских ударов стали более 220 человек, включая женщин, детей и высокопоставленных военных.
Кроме того, Иран в воскресенье казнил мужчину, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Им оказался Эсмаил Фекри. Это уже третья казнь по обвинению в шпионаже за последние недели, отмечают иранские СМИ.
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность эскалацией и призвал стороны к деэскалации, заявив, что «надеется на сделку», но заверил, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.
Армия обороны Израиля в очередной раз призвала население следовать указаниям службы тыла и укрываться при срабатывании сирен воздушной тревоги, особенно в районах Тель-Авива, Хайфы и Беэр-Шевы, являющихся основными целями иранских обстрелов.
Накануне появились сообщения о том, что Израиль призывает США вступить в войну с Ираном.
При этом Израиль заявил о завершении ударов по инфраструктуре ядерного проекта Ирана.