Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами

Согласно данным израильских служб экстренной помощи, в результате очередной волны иранских ракетных ударов по Петах-Тикве, Хайфе и Бней-Браку погибли три женщины и пять мужчин, включая пожилых людей. В городе Хайфа под завалами были обнаружены тела троих погибших, что подтвердил мэр города Йона Яхав.

Израильские власти сообщили, что общее число пострадавших составляет 287 человек, включая детей, травмированных осколками стекла. В Шнайдеровской детской больнице находятся двое пациентов в состоянии средней тяжести, еще один взрослый — в критическом. Остальные получили легкие ранения или страдают от шока.

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе ночной атаки по Израилю было выпущено около 40 баллистических ракет. С начала конфликта в пятницу, по данным Армии обороны Израиля, Иран выпустил порядка 350 ракет, 24 из которых привели к гибели людей.

Iran launched a heavy barrage of missiles at Israeli targets early Monday, hitting Tel Aviv and Haifa and igniting large-scale fires and destruction, in what regional sources described as the most intense assault to date. https://t.co/HyqjlTL6Co pic.twitter.com/2Ipi99z3h2

Израильские военные также отчитались о перехвате восьми беспилотников над морем с помощью новой системы ПВО BARAK MX, размещенной на корветах класса Sa’ar 6. Еще одна ракета, запущенная с территории Йемена, не достигла израильской границы и упала в открытой местности.

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «заплатит цену — и очень скоро».

Израильские авиаудары по территории Ирана продолжаются. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» в Тегеране.

⭕️ The IDF precisely struck command centers belonging to the Quds Force of the IRGC and the Iranian military.



In these command centers, Quds operatives advanced terrorist attacks against the State of Israel using the proxies of the Iranian Regime in the Middle East. pic.twitter.com/wSVZB0QnyJ